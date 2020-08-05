Не только Бейрут: крупнейшие техногенные катастрофы XXI века (фото, видео)

Ужасающие взрывы в Бейруте 4 августа унесли жизни не менее 100 человек. Около 4 000 получили ранения. Разрушены полностью несколько сооружений, десятки жилых домов и прочих зданий получили серьезные повреждения. Власти Ливана назвали причину — беспечное хранение почти 3 000 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) на складе. Это взрывоопасное вещество было конфисковано еще в 2014 году при попытке контрабандного ввоза в страну. Условия его хранения совершенно не соответствовали требуемым мерам безопасности.

Подобные трагедии происходили в мире и раньше. «ФАКТЫ» решили напомнить уроки истории, которые слишком быстро оказались забыты. Вот самые сокрушительные техногенные взрывы, унесшие сотни человеческих жизней только в XXI веке.

Тяньцзинь, Китай, 12 августа 2015 года.



Трагедия произошла в порту одного из крупнейших городов КНР. Серия взрывов прогремела в той его части, где хранились контейнеры с грузами. Там начался пожар. Прибывшие бригады пытались тушить его традиционным способом, используя брандспойты. Пожарные не знали, что в некоторых контейнерах находится большое количество цианида натрия и других химических веществ, которые, вступая в реакцию с водой, превращаются в смертоносное оружие.

В результате огонь добрался до 800 тонн аммиачной селитры! Взрыв был мощнейшим. Погибли 173 человека, в том числе 104 пожарных. Взрывы и пожар уничтожили более тысячи автомобилей. В атмосферу попали ядовитые вещества. 15 августа в воздухе обнаружили цианид натрия. Пришлось эвакуировать жителей города.

Военно-морская база «Евангелос Флоракис», Кипр, 11 июля 2011 года.

Взрыв произошел на складе, где хранилась конфискованная иранская взрывчатка. Погибли 13 человек, включая командующего ВМФ Кипра Андреаса Иоаннидиса и командира базы Ламброса Ламброу. Также погибли шестеро пожарных. Их вызвали на базу, чтобы тушить пожар, с которым сами моряки справиться не могли больше часа.

Взрыв был настолько мощным, что практически сравнял с землей электростанцию Вассиликос, которая обеспечивала примерно 60% потребностей Кипра в электроэнергии. Пострадали также местные оливковые рощи и крестьянские хозяйства. Ранения получили 62 человека.

Лагос, Нигерия, 27 января 2002 года.

Взрыв произошел на территории большой базы, где хранилось большое количество армейской взрывчатки и боеприпасов. На северную часть Лагоса обрушился град осколков артиллерийских снарядов, ручных гранат, а также множество пуль. Началась паника. Люди в ужасе бросались в местный канал и тонули в нем.

Точное число жертв так и не было установлено. Нигерийские власти заявили, что погибли не менее 1 100 человек. Тысячи получили ранения и травмы. Примерно 20 тысяч лишились всего своего имущества.

Было проведено расследование, в ходе которого власти установили, что в 2001 году на базе проводилась реконструкция. В ходе работ были грубо нарушены правила хранения боеприпасов, что, очевидно, и стало причиной взрывов.

Энсхеде, Нидерланды, 13 мая 2000 года.

Взрыв произошел на пиротехнической фабрике S.F.Fireworks. Это было единственное предприятие подобного рода в Нидерландах, расположенное в жилой городской зоне. Началось все с небольшого пожара. Затем последовала серия мощных взрывов.

Местные жители не понимали, что происходит. Многие вышли на улицы, чтобы понаблюдать за неожиданным фейерверком. Некоторые даже снимали происходящее на видео.

По оценке специалистов, мощность первого взрыва составила 800 кг в тротиловом эквиваленте. Но это было только начало. Каждый из последовавших затем взрывов был гораздо мощнее — 4−5 тонн в тротиловом эквиваленте.

Погибли 23 человека, ранения получили почти тысяча человек. Полностью оказались разрушенными 400 домов. Значительные повреждения получили еще 1 500 зданий и сооружений.

Местные спасательные службы были не в состоянии справиться с катастрофой. В Энсхеде прибыли на помощь немецкие пожарные. Огонь удалось полностью потушить спустя 24 часа.

Примечательно, что всего за неделю до трагедии на фабрике побывала комиссия, проверявшая меры безопасности. Никаких нарушений она не выявила. В акте подчеркивалось, что все взрывчатые вещества были приобретены легально. Условия их хранения полностью соответствуют действующим правилам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по состоянию на утро среды, 5 августа, у украинских властей нет информации о наших согражданах, которые могли пострадать в результате мощнейших взрывов в Бейруте.

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