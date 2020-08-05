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Деньги

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр"

12:41 5 августа 2020
кредит днепр

Банк «Кредит Днепр» сменил собственника. Новым владельцем финучреждения стал украинский бизнесмен, президент группы DCH Александр Ярославский (фигурант ТОП-10 богатейших бизнесменов по версии «Forbes Украина»). Ему перешли все 100% акций в уставном капитале.

Как сообщила пресс-служба банка, разрешение от НБУ на сделку Ярославский получил еще 30 июля. 3 августа было юридически оформлено соглашение между бизнесменом и бывшим акционером банка — компанией «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед».

После смены собственника сменился и председатель банка «Кредит Днепр». На место Елены Малинской с 4 августа пришел Сергей Панов. Кандидаты в новый наблюдательный совет банка пока еще рассматриваются Нацбанком.

Напомним, ранее стало известно, что Ярославский планирует инвестировать в строительство аэропорта в Днепре, а в Харькове в отеле Kharkiv Palace Hotel 5* собирается открыть казино.

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