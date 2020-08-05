Украинцы активно продают валюту: когда доллар будет по 28 гривен

Если на прошлой неделе доллар незначительно дешевел, а евро заметно дорожал, то теперь тенденция поменялась. С начала недели курс американской валюты вырос на 4 копейки, а европейской снизился на 4 копейки. Так, 5 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,72 грн за доллар и 32,82 грн за евро. В обменниках сейчас доллары можно сдать в среднем по 27,59 грн, купить — по 27,85 грн; евро — сдать по 32,23 грн, купить — по 32,78 грн.

— Курс гривни в среду, 5 августа, торгуется на уровне 27,83 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после заявлений главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что Министерство здравоохранения Украины готовится ко второй волне пандемиии коронавируса, которая может начаться в октябре. Кроме того, важной новостью для рынка стало сообщение о том, что Украина может получить около восьми миллионов доз вакцин от коронавируса в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX со следующего года. В то же время Кабинет министров Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, который действовал в стране из-за пандемии.

Сегодня рынок также будет переваривать произошедшее 4 августа размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 10 млрд грн и ждать поступления ликвидности от сегодняшнего погашения гособлигаций на сумму 16 млрд грн. Если даже часть этого объема выйдет на рынок, она может сильно сдвинуть курс вверх. Опасаясь такого сценария, покупатели будут стараться быстро закупиться, а продавцы придержать валюту, что будет подталкивать гривню вверх. Но решающими будут действия НБУ.

Тревожными для рынка становятся новости о падении экспорта зерновых из Украины с начала 2020—2021 маркетингового года на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По состоянию на 3 августа 2020 года отправлено за рубеж всего 2,5 млн тонн зерна против 3,96 млн тонн в прошлом году. На этом фоне гривня в ближайшее время, вероятно, продолжит оставаться под давлением и может подойти к отметке 28 гривен за доллар.

Если же говорить о перспективе до конца августа, то установленный в июле торговый коридор в 27,6−27,9 грн за доллар, еще не раз проверится рынком, и гривна может ослабнуть до уровня 28 гривен за доллар. Достижение курсом этой отметки будет стимулировать поступления в бюджет, поддержку экспортеров и экономическую активность в стране. Если эффект от девальвации будет недостаточным, регулятор откажется от политики сдерживания курса, что ослабит национальную валюту до 28,5 гривни за доллар. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление национальной валюты до 28 гривен за доллар может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке, — считает Андрей Шевчишин.

Эксперты отмечают, что в условиях продолжающегося карантина украинцы стали активно подавать свои валютные сбережения.

- По данным НБУ, население в июле продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 млрд 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 млрд 320,9 млн долларов, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Таким образом, в июле чистая продажа валюты населением составила 222 млн долларов. В июле объем операций на наличном рынке был максимальным с начала года — 2 млрд 863,8 млн долларов. В целом в 2020 году население продало банкам валюты на 8 млрд 721,7 млн долларов и купило на 7 млрд 751,5 млн долларов, сальдо составило 970,2 млн долларов.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительный рост доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,8 — 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7 — 28 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что в последнее время рекордно подорожало золото. По мнению финансовых аналитиков, желтый металл остается надежным средством вложения сбережений. Однако инвестировать в золото не значит купить золотую цепь или кольца, это как минимум приобретение инвестиционных монет, как максимум — покупка с помощью брокера биржевых активов в золоте.

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter