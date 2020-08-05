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Половину Бейрута разнесло из-за раздолбаев, — блогер

13:08 5 августа 2020
Бейрут

Причиной взрывов в столице Ливана Бейруте стал груз аммиачной селитры в порту. О российском следе и причинах, которые привели к трагедии, пишет краснодарский блогер Иван Иванов.

«Раздолбаи

Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своем корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта.

Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на нее болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на нее не только болт, а еще кучу разного барахла, среди которого был груз петард и возможно какие-то боеприпасы.

Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему, видимо, требовался ремонт, и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности.

Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры, и разнесло половину Бейрута", — пишет на своей странице в Facebook Иван Иванов из Краснодара.

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