Разрушенный взрывом порт в Бейруте показали на снимках со спутника

Появились спутниковые снимки порта Бейрута, на которых запечатлены ужасающие разрушения, причиненные взрывом, произошедшим во вторник, 4 августа.

Airbus Space разместил в своем Twitter снимки, на которых слева показан порт Бейрута в январе 2020 года, а справа — он же, но после взрыва.

Как сообщает CNN, в Ливане объявлен трехдневный траур, а в Бейруте на две недели ввели режим чрезвычайного положения, которое могут затем продлить. Правительство Ливана также заявило о необходимости домашнего ареста всех, кто причастен к хранению взрывоопасного аммония в порту Бейрута.

Ранее сообщалось, что одна из проживающих в Ливане украинок стала свидетельницей произошедшего в порту Бейрута жуткого взрыва, при этом пострадала ее знакомая.

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