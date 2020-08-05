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Живущая в Бейруте украинка рассказала о взрыве
Украинка Ирина Высота-Жарамани, проживающая в Ливане, стала свидетельницей взрыва, который во вторник, 4 августа, прогремел в Бейруте.
Она рассказала ВВС News Украина, что ее дом расположен на холме, и из окон хорошо видно столицу Ливана, находящуюся в 20 км.
«Я собиралась на тренировку, а дети были на улице и очень испугались. Мы думали, что нас бомбят, такой был сильный звук. Побежали прятаться», — сказала Ирина.
По ее данным, среди пострадавших от взрыва есть как минимум одна семья украинцев.
«Пострадавшая семья Марины, хореографа детской группы. Их дом находится недалеко от эпицентра взрыва, где-то за километр. Это чудо, что они уцелели. От их квартиры ничего не осталось», — рассказала Ирина.
По ее словам, Марина и дочь получили порезы — их госпитализировали.
«В этот день они как раз собирались лететь домой. Упаковали вещи в машину, чтобы ехать в аэропорт. Не успели. Их машину сейчас под обломками не сыскать», — утверждает Ирина.
Ранее сообщалось, что стали известны предварительные итоги расследования причин взрыва в Бейруте.23
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