"Сделаю все возможное": кандидат на пост посла США в Украине назвал свою главную задачу на новой должности

Кандидат на пост посла США в Украине Кит Дейтон, назвавший количество войск Путина на Донбассе, обещает отстаивать двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе.

Именно поддержка позиций нашей страны со стороны как Республиканской, так и Демократической партий является крупнейшим стратегическим активом, который Дейтон собирается отстаивать в будущем и которое считает своей главной задачей на посту посла США в Украине.

Об этом пишет «Голос Америки».

«На посту посла США в Украине я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы защитить эту двухпартийную поддержку и буду рассматривать любые запросы об аудиенции очень критично», — заявил Дейтон.

Свое заявление кандидат на должность посла США в Украине сделал в ответ на вопрос, может ли посол встречаться с представителями избирательной кампании президента США.

Также Дейтон отметил, что не будет проводить встречи с представителями избирательных кампаний США, если те будут преследовать политические цели.

Вероятный будущий посол также подчеркнул важность экономической поддержки Украины в условиях введения ею реформ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года ряд конгрессменов внесли в Палату представителей проект резолюции, который предлагает не ограничиваться финансовой помощью Украине и поставками оружия. Также предложено усилить поддержку нашей страны на политическом уровне, притом силами обеих ведущих американских партий. Инициаторами внесения резолюции стала так называемая группа поддержки Украины в Палате: Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания). Авторы резолюции утверждают, что без поддержки Украины со стороны Штатов невозможно укрепление свободы и демократии в Европе.

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