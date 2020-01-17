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Мир

В США Украину поставили в пример РФ и предложили поддержать политически

2:53 17 января 2020 15
Конгресс США
Инф. «ФАКТОВ»

В США ряд конгрессменов предлагают не ограничиваться финансовой помощью Украине и поставками оружия. Также предложено усилить поддержку нашей страны на политическом уровне, притом силами обеих ведущих американских партий.

Об этом говорится в резолюции, которую в четверг, 16 января, внесли в Палату представителей Конгресса США, пишет сайт «Голос Америки».

Сообщается, что инициаторами внесения резолюции стала так называемая группа поддержки Украины в Палате: Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

«В то время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире», — говорится в документе.

Авторы резолюции утверждают, что без поддержки Украины со стороны Штатов невозможно укрепление свободы и демократии в Европе.

«Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния», — заявили инициаторы документа.

Резолюцию внесли на рассмотрение в тот день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президенту США Дональду Трампу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в военном бюджете США на военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $ 300 млн, что на $ 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

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