Обошлись без стрельбы: трое подростков с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа

На территорию принадлежащего президенту США Дональду Трампу поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго, где он любит смотреть решающие матчи Национальной футбольной лиги, проникли трое подростков.

Они были арестованы полицейскими после того, как в их рюкзаке был обнаружен АК-47.

Об этом пишет «Голос Америки».

Сообщается, что молодые люди в возрасте 15 лет перелезли через ограду Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции в прошлую пятницу.

Все началось с того, что офицер полиции обратил внимание на сидевших в машине подростков в нескольких километрах от курорта Трампа и подошел к ним.

Молодые люди попытались сбежать от полицейского на своем автомобиле. Но увидев еще один полицейский автомобиль возле Мар-а-Лаго, они приняли не совсем правильное решение — спрятаться на территории курорта.

«Они не пытались войти ни в какие здания, они просто перепрыгнули через стену и попытались спрятаться», — сказал сотрудник полиции.

В момент инцидента Трампа в поместье не было.

Информационный ресурс напоминает, что принадлежащий Трампу курорт уже не раз становился местом нескольких вторжений с тех пор, как он стал президентом.

Так, в январе две женщины были арестованы после того, как полиция открыла по ним огонь за пересечение двух контрольно-пропускных пунктов поблизости, во время погони за их автомобилем. В феврале гражданка КНР была приговорена к шести месяцам тюремного заключения за сопротивление аресту во время инцидента в прошлом году, когда она проникла в Мар-а-Лаго без разрешения. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как другая китаянка была признана виновной в том, что она обманом проникла в президентское поместье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года возле Мар-а-Лаго полиция задержала гражданина Ирана, который был вооружен мачете.

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