- 13:37 Рада сделала первый шаг к сокращению числа нардепов
- 13:23 Зеленский теряет доверие украинцев: обнародованы результаты свежего соцопроса
- 13:18 Верят в сильного "старшего брата": генерал метко описал отношение украинцев к войне с Россией
- 13:17 Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика: названо имя соперника и дата боя
- 13:11 Планируйте день правильно: гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака
- 13:00 Кива в Раде якобы переписывался с Жириновским: в сеть попало новое скандальное видео
- 12:57 Беременная дочь Сумской показала редкое фото с мужем
- 12:45 Студентка-иностранка заказала убийство бывшего мужа: в СБУ раскрыли детали
- 12:45 Критиковал Кадырова: во Франции убили известного чеченского блогера
- 12:39 Грустный Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
- 12:37 Трамп шокировал дурашливым поведением во время исполнения национального гимна США
- 12:16 В Черкассах патрульный спас девушку: в сети показали видео
Трамп шокировал дурашливым поведением во время исполнения национального гимна США (видео)
В сети появилось видео, шокировавшее американцев. Президент страны Дональд Трамп на частной вечеринке в своем флоридском гольф-клубе Мар-а-Лаго по случаю транслировавшегося по телевизору финал Национальной футбольной лиги Супербоул-2020, вел себя очень странно.
Когда певица Деми Ловато начала исполнять на стадионе национальный гимн, все окружающие Трампа, включая его жену Меланию и сына Бэррона, торжественно стояли, положив руку на сердце. А вот сам глава державы переминался с ноги на ногу, крутился по сторонам, поправляя одежду и даже делая вид, что дирижирует оркестром.
При этом ранее Трамп публично заявлял, поучая игроков Национальной футбольной лиги и всех граждан США, что они должны «гордо стоять» во время исполнения гимна.
«Совершенно недопустимо», «Что это за клоунада?», «Это просто неуважение к родной стране», «Он употребляет наркотики. Другого объяснения нет», — возмущались пользователи соцсетей.
Видеоролик, как сообщает Miami Herald, опубликовал в сети агент по продаже недвижимости из российско-американской фирмы.
Ранее сообщалось, что Трамп оконфузился с флагом США, неправильно его раскрасив.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?