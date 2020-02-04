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Трамп шокировал дурашливым поведением во время исполнения национального гимна США (видео)

12:37 4 февраля 2020 377
Дональд Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео, шокировавшее американцев. Президент страны Дональд Трамп на частной вечеринке в своем флоридском гольф-клубе Мар-а-Лаго по случаю транслировавшегося по телевизору финал Национальной футбольной лиги Супербоул-2020, вел себя очень странно.

Когда певица Деми Ловато начала исполнять на стадионе национальный гимн, все окружающие Трампа, включая его жену Меланию и сына Бэррона, торжественно стояли, положив руку на сердце. А вот сам глава державы переминался с ноги на ногу, крутился по сторонам, поправляя одежду и даже делая вид, что дирижирует оркестром.

При этом ранее Трамп публично заявлял, поучая игроков Национальной футбольной лиги и всех граждан США, что они должны «гордо стоять» во время исполнения гимна.

«Совершенно недопустимо», «Что это за клоунада?», «Это просто неуважение к родной стране», «Он употребляет наркотики. Другого объяснения нет», — возмущались пользователи соцсетей.

Видеоролик, как сообщает Miami Herald, опубликовал в сети агент по продаже недвижимости из российско-американской фирмы.

Ранее сообщалось, что Трамп оконфузился с флагом США, неправильно его раскрасив.

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