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Полиция задержала возле резиденции Трампа иранца с мачете
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа полиция задержала гражданина Ирана, который был вооружен мачете.
Как сообщает Washington Examiner со ссылкой на полицейское управление, возле Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете.
У задержанного обнаружили паспорт, который подтвердил, что мужчина является гражданином Ирана и легально находится в США.
По информации правоохранителей у иранца помимо упомянутого холодного оружия также нашли кирку и два ножа. Кроме того, у него было $ 22 тысячи наличными.
В полиции отметили, что цель его намерений по отношению к президенту США является предметом расследования.
Сообщается, что сам президент Трамп на момент инцидента находился в Вашингтоне, в Белом доме.
По информации CBS News, сейчас иранец находится в тюрьме Палм-Бич.
Напомним, 3 января американские военные по приказу президента Трампа ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. На следующий день в Тегеране заявили, что рассматривают цели для нанесения ответного удара по американцам. Так Иран намеревался отомстить американцам за убийство генерала. А 8 января недалеко от столицы Ирана силами иранских ПВО был сбит украинский пассажирский самолет, все пассажиры и экипаж которого погибли.
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