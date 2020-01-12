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Полиция задержала возле резиденции Трампа иранца с мачете

18:31 12 января 2020 92
резиденция Трампа во Флориде
Инф. «ФАКТОВ»

В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа полиция задержала гражданина Ирана, который был вооружен мачете.

Как сообщает Washington Examiner со ссылкой на полицейское управление, возле Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете.

У задержанного обнаружили паспорт, который подтвердил, что мужчина является гражданином Ирана и легально находится в США.

По информации правоохранителей у иранца помимо упомянутого холодного оружия также нашли кирку и два ножа. Кроме того, у него было $ 22 тысячи наличными.

В полиции отметили, что цель его намерений по отношению к президенту США является предметом расследования.

Сообщается, что сам президент Трамп на момент инцидента находился в Вашингтоне, в Белом доме.

По информации CBS News, сейчас иранец находится в тюрьме Палм-Бич.

Напомним, 3 января американские военные по приказу президента Трампа ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. На следующий день в Тегеране заявили, что рассматривают цели для нанесения ответного удара по американцам. Так Иран намеревался отомстить американцам за убийство генерала. А 8 января недалеко от столицы Ирана силами иранских ПВО был сбит украинский пассажирский самолет, все пассажиры и экипаж которого погибли.

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