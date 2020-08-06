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"Вредоносная информация": Facebook удалил пост Трампа о COVID-19
Президент США Дональд Трамп, счастливо избежавший нежданного визита вооруженных автоматом подростков, стал, тем менее, жертвой «информационного нападения» со стороны руководства социальной сети Facebook, которое удалило его публикацию как содержащую «вредоносную информацию» о новом коронавирусе.
Соответствующее заявление представителя компании Facebook Энди Стоуна приводит телекомпания CNN.
По ее данным, речь идет о видеозаписи, содержащей отрывок из интервью Трампа телеканалу Fox News, которую тот опубликовал на своей странице. В этом фрагменте президент США настаивает на том, что дети школьного возраста обладают практически абсолютным иммунитетом к вызываемому инфекцией заболеванию.
«Это видео содержит утверждения о том, что группа людей не подвержена COVID-19, — говорится в заявлении представителя Facebook. — Это является нарушением нашей политики по отношению к вредоносной информации, касающейся коронавируса».
Спустя некоторое время руководство другой социальной сети — Twitter — также удалило аналогичную публикацию американского лидера.
Как известно, соцсеть Twitter ранее неоднократно помечала сообщения Трампа как нарушающие правила, которые запрещают оправдание насилия. В конце июня газета Politico информировала о том, что администрации Twitter и Facebook удалили видеозапись из публикации президента США, после того как владелец видео обратился с жалобой о нарушении авторских прав.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после ряда удалений своих публикаций Трамп даже заявил, что допускает возможность закрытия Twitter — если юристы найдут для этого законные основания. В то же время он сам пока что не готов удалять свою учетную запись в этой социальной сети. Твиттер, сказал Трамп, необходим ему для общения с американским народом.34
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