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Неустанный борец с "фейками":Трамп пригрозил закрыть Twitter

5:55 29 мая 2020
Трамп и Пенс
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп, чьи твиты сервис микроблогов Twitter начал маркировать как содержащие недостоверную информацию, решил «нанести ответный удар», подписав указ против «цензуры» в соцсетях.

Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме, а затем информацию подтвердили в пресс-службе его администрации, пишет Bloomberg.

Сообщается, что указ призван установить новое регулирование деятельности соцсетей.

Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.

«Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой», — сказал Трамп.

Он отметил, что теперь социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Трамп заявил, что проверки фактов были «редакционными решениями» Twitter и представляли собой политическую активность. По его словам, такие действия должны привести к лишению компаний защиты от исков за контент, который размещается на их платформах.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.

«Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это», — сказал Трамп.

В то же время он не собирается пока удалять свою учетную запись в этой социальной сети. Твиттер, сказал Трамп, необходим ему для общения с американским народом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо социальных сетей Трамп поссорился и с журналистками других изданий, огульно обвинив СМИ в заговоре против него.

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