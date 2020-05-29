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Неустанный борец с "фейками":Трамп пригрозил закрыть Twitter
Президент США Дональд Трамп, чьи твиты сервис микроблогов Twitter начал маркировать как содержащие недостоверную информацию, решил «нанести ответный удар», подписав указ против «цензуры» в соцсетях.
Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме, а затем информацию подтвердили в пресс-службе его администрации, пишет Bloomberg.
Сообщается, что указ призван установить новое регулирование деятельности соцсетей.
Трамп отметил, что согласно части 230 закона о порядочности в СМИ соцсети в США имели защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой.
«Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой», — сказал Трамп.
Он отметил, что теперь социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.
Трамп заявил, что проверки фактов были «редакционными решениями» Twitter и представляли собой политическую активность. По его словам, такие действия должны привести к лишению компаний защиты от исков за контент, который размещается на их платформах.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.
«Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это», — сказал Трамп.
В то же время он не собирается пока удалять свою учетную запись в этой социальной сети. Твиттер, сказал Трамп, необходим ему для общения с американским народом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо социальных сетей Трамп поссорился и с журналистками других изданий, огульно обвинив СМИ в заговоре против него.33
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