6 августа 2020

Сегодня утром, проплывая ещё задолго до рассвета свой очередной 6 тысяч какой-то там километр, я никак не мог отвязаться от мысли о 16-летнем Коле Нижниковском из Мариуполя, о котором в последние дни в Украине много пишут и говорят. Ещё в самом начале войны на Донбассе «ФАКТЫ» рассказывали о страшной беде, случившейся в одной из семей, когда разорвавшийся боеприпас оборвал жизнь младшего Колиного братика, а он сам остался без одной руки и обеих ног. Трагедия заключалась ещё и в том, что в столь юном возрасте мальчику даже невозможно было представить, что ждёт впереди его, безногого и безрукого. А уж о горе Колиной мамы и говорить не приходилось.

И вот несколько дней назад в Киеве произошло настоящее чудо. Самостоятельно, без чьей-либо помощи (!), Коля переплыл Днепр. Да, конечно, за этим необычным рекордом наблюдали врачи и журналисты. Да, рядом был многократный чемпион мира по плаванию Олег Лисогор, дававший Коле дельные и столь важные для него в этот момент советы. Но 400 с лишним метров невыносимо длинной дистанции ему предстояло преодолеть самому. Один на один с водой. Один на один с самим собой… И он это сделал. А теперь ещё и мечтает, продолжая упорно тренироваться, со временем стать членом паралимпийской сборной Украины и достойно отстаивать честь своей страны на международных соревнованиях.

В связи с этой потрясающей историей мне вспомнилась одна древняя восточная притча. Вот послушайте её, друзья мои. Как-то раз правитель великой державы решил устроить необычное соревнование, за победу в котором пообещал выдать щедрое вознаграждение. Призвав в свой дворец лучших мудрецов и сильнейших богатырей, он предложил им открыть огромную каменную дверь, ведущую в неведомое помещение. Мудрецы, одним лишь взглядом окинув мощную каменную махину и трезво оценивая свои силы, даже не попытались к двери прикоснуться. Богатыри, наоборот, без лишних раздумий, с разбега врезались со всей силы в каменную твердь — и, словно горошины, отлетали от неё на несколько метров.

Когда к двери подошёл невысокий и худенький юноша, решивший испытать удачу в этом соревновании, вокруг раздались насмешливые реплики. Вроде таких: куда тебе, несмышлёныш? Неужели не видишь, что каменная глыба, к которой даже не притронулись мудрецы и которая не поддалась могуществу силачей, тебе, щупленькому парнишке, просто не под силу?! А он этих насмешек словно не слышал. Толкнув дверь рукой и, естественно, не добившись желаемого результата, он попробовал давить на неё плечом. Снова и снова упирался он в каменную дверь, настойчиво толкая её всем своим телом. Где присутствовавшим было знать о том, что мальчику так хотелось доказать и себе, и маме, которая вложила в его воспитания все свои надежды и силы, что он уже вырос и на многое способен…

И вдруг — неожиданно для всех! — дверь поддалась. В том-то и был хитрый секрет великого правителя: проверить, сможет ли кто-нибудь из участников турнира преодолеть препятствие, которое на первый взгляд кажется абсолютно непреодолимым. Юноша же, ставший победителем, в силу своего возраста, неопытности и невероятного природного стремления к победе, даже предположить не мог, что чего-то в этой жизни можно не добиться, если сильно (очень сильно!) этого хотеть…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.