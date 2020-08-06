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В Киеве с 6 по 9 августа работают ярмарки: где можно купить продукты

9:26 6 августа 2020
продуктовая ярмарка в Киеве

Продовольственные ярмарки традиционно открыты почти во всех районах. С 6 по 9 августа, как сообщают в горгосадминистрации, на продажу выставлена продукция отечественных агрохозяйств, перерабатывающих предприятий. Во время выездной торговли можно приобрести сезонную продукцию, также покупателям можно запастись бакалеей, мясо-молочными, кондитерскими и другими изделиями.

По-прежнему столичные власти рекомендуют горожанам носить маски в общественных местах и придерживаться установленной дистанции. В торговых точках должны соблюдаться все меры безопасности в условиях карантинных ограничений. В знойную погоду возле палаток обязательно должны устанавливаться мобильные холодильные установки. Чаще торговля заканчивается после 17:00—18:00, а иногда ярмарки проходят и дольше.

6 августа (четверг) покупателей ждут по адресам:

  • в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

7 августа (пятница) торговать продуктами будут в районах:

  • в Голосеевском — на проспектах Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
  • в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Ружинской, 16−18, Деревлянской, 16−20, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

8 августа (суббота) сельхозярмарки состоятся:

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицами Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в пределах улицы Драйзера и проспекта Маяковского);
  • в Днепровском — на улице Нестайко (рядом с почтамптом «Левобережный»);
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улице Катерины Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

9 августа (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина); в Святошинском — на улице Семашко, 10;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по расчетам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут затянуться на полтора года. Однако учитывая растущее число заболеваний COVID-19 в Украине, адаптивный карантин в Украине продлили до конца лета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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