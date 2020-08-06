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В Киеве с 6 по 9 августа работают ярмарки: где можно купить продукты
Продовольственные ярмарки традиционно открыты почти во всех районах. С 6 по 9 августа, как сообщают в горгосадминистрации, на продажу выставлена продукция отечественных агрохозяйств, перерабатывающих предприятий. Во время выездной торговли можно приобрести сезонную продукцию, также покупателям можно запастись бакалеей, мясо-молочными, кондитерскими и другими изделиями.
По-прежнему столичные власти рекомендуют горожанам носить маски в общественных местах и придерживаться установленной дистанции. В торговых точках должны соблюдаться все меры безопасности в условиях карантинных ограничений. В знойную погоду возле палаток обязательно должны устанавливаться мобильные холодильные установки. Чаще торговля заканчивается после
6 августа (четверг) покупателей ждут по адресам:
- в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
7 августа (пятница) торговать продуктами будут в районах:
- в Голосеевском — на проспектах Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
- в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Ружинской, 16−18, Деревлянской, 16−20, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
8 августа (суббота) сельхозярмарки состоятся:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицами Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в пределах улицы Драйзера и проспекта Маяковского);
- в Днепровском — на улице Нестайко (рядом с почтамптом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
9 августа (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина); в Святошинском — на улице Семашко, 10;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по расчетам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут затянуться на полтора года. Однако учитывая растущее число заболеваний COVID-19 в Украине, адаптивный карантин в Украине продлили до конца лета.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»13
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!