Взорвавшийся в Бейруте нитрат аммония россиянин пытался продать террористам? — расследование Bild

Взрывы в Бейруте, произошедшие 4 августа, остаются в центре внимания мировых СМИ. Как уже сообщали «ФАКТЫ», причиной трагедии, унесшей жизни по меньше мере 135 человек, ливанские власти называют халатность администрации порта, где шесть лет хранилась аммиачная селитра. На воздух взлетели 2 750 тонн этого взрывоопасного вещества. Правительство Ливана исключает возможность теракта.

Однако 6 августа популярная немецкая газета Bild выдвинула свою версию случившегося. Журналистское расследование, проведенное изданием, выглядит сенсационно! Если верить Bild, российский бизнесмен Игорь Гричушкин намеревался продать нитрат аммония не заказчикам из Мозамбика, а представителям «Хезболлы». Именно поэтому принадлежавшее ему судно Rhosus с селитрой на борту зашло в сентябре 2013 года в порт Бейрута.

«ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой резонансной публикации.

«Там, где когда-то в порту был расположен склад, теперь находится лишь огромный кратер. Взрывы, произошедшие в 18:08 4 августа, унесли жизни более 130 человек, еще около 5 000 получили ранения. Свыше 300 тысяч жителей Бейрута остались без крова…

Мир задается вопросом: почему тысячи тонн взрывоопасного нитрата аммония, как бомба замедленного действия, хранились в порту? Расследование Bild показывает: террористическая организация «Хезболла» как минимум причастна к трагедии, если вообще не несет полную ответственность за нее.

После того, как судно Rhosus было задержано в порту Бейрута, «судовладелец исчез со своими деньгами, а мнимые покупатели в Мозамбике не проявляли никаких шевелений», рассказал бывший капитан судна Борис Прокошев в интервью «Радио Свобода».

Возникает подозрение: мнимая поставка товара в Африку была лишь предлогом для того, чтобы доставить взрывчатку в зону досягаемости «Хезболлы».

Ливанская фирма Majid Shammas & CO., чье название почти полностью совпадает с названием завоеванного Израилем в 1967 году города Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, предлагала в начале 2014 года купить почти 3 тысячи тонн взрывчатого вещества. Эта компания уже в 2013 году тайно продавала взрывчатку сирийскому диктатору Асаду — одному из ближайших союзников «Хезболлы».

Таможенные документы, имеющиеся в распоряжении Bild, показывают: в августе 2016 года и в июне 2017 года два директора таможни в порту Бейрута оказывали давление на ливанский суд, чтобы он одобрил покупку конфискованного груза фирмой, очевидно, близкой к «Хезболле». Во-первых, говорится в документах, речь шла об «опасных материалах, которые хранятся на складе в несоответствующих условиях». Во-вторых, «груз, по рекомендации армии, можно также продать ливанской компании Majid Shammas, специализирующейся на взрывчатых веществах».

Однако судья упрямился. По неизвестным причинам он не отвечал ни «да», ни «нет». Один из инсайдеров сказал в разговоре с Bild: возможно, это был акт гражданского неповиновения, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы террористическая организация «Хезболла» завладела взрывчатым веществом.

Известно также, что сопротивление судьи привело к тому, что бомба замедленного действия осталась в порту Бейрута и за годы была забыта. Но «Хезболла» знала, что получить доступ к 2 750 тоннам нитрата аммония можно в любой момент, и поэтому воздерживалась от новых попыток завладеть им.

Расследование Bild показывает, что в период с 2013-го по 2016 год террористы другими путями пытались получить доступ к нитрату аммония. Их цель — нанесение ударов по еврейским и израильским объектам по всему миру. Поэтому между поставкой нитрата аммония в Бейрут и новыми попытками находящихся там террористов завладеть веществом прослеживается временная взаимосвязь.

Лишь несколько недель назад Израиль в ходе прицельного авиаудара убил в Дамаске члена «Хезболлы». Террористическая группировка поклялась отомстить, а Израиль готовился на своей северной границе к чрезвычайной ситуации.

Администрация порта отреагировала на новый интерес «Хезболлы» к взрывчатому веществу? В пользу этого говорит то, что пожар на складе якобы начался во время сварочных работ на воротах здания. Очевидно, сотрудники таможни пытались защитить нитрат аммония от кражи. Об этом сообщили местные СМИ. Вечером в среду, 5 августа, ливанские власти отправили нескольких сотрудников порта под домашний арест…"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после взрывов в порту Бейрута в Ливане назревает настоящая гуманитарная катастрофа.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Mohammed Rabi, Julian Röpcke / Bild)

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter