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Мир

Коломойского в США обвинили в отмывании "приватовских" денег

0:20 7 августа 2020
Коломойский Игорь

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского, в компаниях которого ФБР США провела на днях обыски, обвинили в «краже миллиардов» в его бывшем банке, и в отмывании украденого в Америке.

Обвинения прозвучали со стороны Министерство юстиции США, пишет The Washigton Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов «украли у «ПриватБанка» столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи «чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны».

Издание сообщает, что адвокат Коломойского Майкл Салливан уже отреагировал на обвинения.

«Господин Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции», — написал адвокат в в электронном письме.

Напомним, в мае 2020 года в США началось расследование дела против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из «ПриватБанка» денег. В частности, следствие изучает финансы олигарха, в том числе цепочку переводов в США через сеть оффшорных компаний. По данным следствия, за эти деньги был куплен роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Игорь Коломойский высказал мнение, что Украине следует развернуться от Запада в сторону России, и что украинцы через пять-десять лет «забудут кровь».

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