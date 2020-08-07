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Сотрудники Facebook еще год будут работать дома из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в привычную жизнь людей во всем мире. Чтобы избежать распространения инфекции, многие предприятия и учреждения перешли на удаленную работу.
Социальная сеть Facebook разрешила своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.
Также социальная сеть выделит сотрудникам по тысяче долларов, чтобы они могли купить необходимую технику для работы дома, сообщает CNN.
Подобные решения ранее уже приняли Google и Twitter.
В Украине в период карантина многие фирмы тоже перешли в режим онлайн. Вместе с тем, школьники, которые заканчивали учебный год удаленно, с 1 сентября должны сесть за парты. В Минздраве обновили правила работы школ в период карантина.
О том, как меняется жизнь украинцев в период пандемии и чем это может грозить людям и экономике, в материале «ФАКТОВ».2
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