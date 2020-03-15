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Минздрав предлагает временно закрыть в Украине все рестораны и кафе
Министерство здравоохранения Украины инициирует введение ограничений в работе заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19. Соответствующая норма включена в проект разрабатываемого закона «О противодействии коронавирусу». Напомним, Зеленский выступил с важным обращением к нации.
«Опыт иностранных государств показывает, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно», — заявил министр Илья Емец.
Проект закона также предусматривает:
- упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предупреждения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- возможность перевода работников на дистанционный режим;
- запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек;
- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время проведения мероприятий, связанных с предупреждением и борьбой с коронавирусом;
- усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции;
- ответственность за нарушение карантина.
Ранее к аналогичным ограничениям прибегли в Испании, которая занимает второе место в Европе и четвертое в мире по числу инфицированных COVID-19.
Напомним, после введения карантинных ограничений один из крупнейших столичных ТРЦ не отменил спортивную акцию.
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