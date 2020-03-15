Украина

Минздрав предлагает временно закрыть в Украине все рестораны и кафе

Министерство здравоохранения Украины инициирует введение ограничений в работе заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19. Соответствующая норма включена в проект разрабатываемого закона «О противодействии коронавирусу». Напомним, Зеленский выступил с важным обращением к нации.

«Опыт иностранных государств показывает, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно», — заявил министр Илья Емец.

Проект закона также предусматривает:

упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предупреждения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

возможность перевода работников на дистанционный режим;

запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек;

запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время проведения мероприятий, связанных с предупреждением и борьбой с коронавирусом;

усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции;

ответственность за нарушение карантина.

Ранее к аналогичным ограничениям прибегли в Испании, которая занимает второе место в Европе и четвертое в мире по числу инфицированных COVID-19.

Напомним, после введения карантинных ограничений один из крупнейших столичных ТРЦ не отменил спортивную акцию.

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