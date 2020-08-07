Зеленский получил готовое решение, как вывести «Мотор Сич» из тупика, — эксперты

В ночь на 6 августа китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже проинформировала в официальном сообщении, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании подали новое совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода «Мотор Сич».

Ведущие украинские эксперты называют инвестиционные намерения Skyrizon и DCH Group уникальной возможностью для президента Украины Владимира Зеленского положить конец геополитическому спору Китая и США вокруг судьбы «Мотор Сичи» и вывести предприятие на сверхмощный мировой рынок авиационной индустрии.

«Приход Ярославского в проект „Мотор Сич“ и китайской компании — это готовое решение для власти, как выйти из сложившегося тупика. Китаю нужны двигатели для развития своей авиации, но Украина натолкнулась на противодействие США — их традиционно беспокоит любое технологическое усиление или доминирование Китая. Украинский производитель, а вместе с ним десятки тысяч сотрудников самой компании и ее смежников — поставщики, разработчики — стали заложниками игры двух держав, соревнующихся за лидерство. Украина и представители ее политической элиты должны понять, что страна должна извлекать свои выгоды из любых проектов, а не только прислушиваться к голосам издалека. Заполучить рынок Китая, где проекты в авиационной индустрии исчисляются триллионами долларов, — это big-idea любой страны, имеющей собственный авиационный двигатель — их не так много в мире. Украина сейчас получает уникальный шанс зайти на десятилетия на этот емкий рынок», — утверждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По мнению эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Николая Спиридонова, если смотреть на ситуацию без эмоций, предельно взвешивая и оценивая реалии, можно сделать бескомпромиссный вывод: кроме Китая «Мотор Сич» никому в мире не нужен. Россия давно уже наладила свой собственный полный цикл выпуска двигателей для авиастроения, Америка, которая выступила категорическим противником продажи активов «Мотор Сичи» китайским инвесторам, никогда не будет инвестировать в развитие украинского завода, так как предприятие априори является конкурентом американским компаниям.

«В данной ситуации, Владимир Зеленский является гарантом суверенитета, в том числе и экономического, Украины. Соответственно, должен принимать решения исходя прежде всего из национальных интересов. Понятное дело, что Украина во многом зависит от США, однако договоренности между китайскими партнерами и очень мощным украинским инвестором в лице группы DCH Александра Ярославского открывают реальную возможность решить вопрос „Мотор Сичи“ с максимальной выгодой для нашей страны. Ярославский никогда не был замешан в схемах вывода активов из страны. Следовательно, китайцы согласились с предложением Ярославского размещать технологии и развивать производство именно в Украине! А главное, китайцы не будут полноправными собственниками активов „Мотор Сичи“, чего так опасаются США. Это огромный шанс, который нельзя упустить. Речь идет о миллиардных инвестициях, освоении самых современных технологий, выхода на самые мощные мировые рынки, создания сотен, а может и тысяч новых рабочих мест», — написал эксперт.

Напомним, 6 августа 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно принять совместно с аппаратом СНБО и СБУ исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. В частности, обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

«Украина — государство с рыночной экономикой. Соответственно, государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире», — заявил, в свою очередь, Шмыгаль.

328

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter