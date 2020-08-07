В понедельник, 3 августа, бывший король Испании Хуан Карлос I отправился в добровольное изгнание. Во всяком случае он сам так назвал решение покинуть страну в письме, которое адресовал своему сыну королю Филиппу VI. Послание Хуана Карлоса было опубликовано пресс-службой королевского двора в тот же день.

Теперь Хуан Карлос живет в президентском номере шикарного отеля в Абу-Даби

«Руководствуясь своим убеждением наилучшим образом служить народу Испании, ее институтам, а также вам как королю, я сообщаю о своем решении отправиться в изгнание за пределы Испании», — написал 82-летний Хуан Карлос.

Он отметил, что к этому его подтолкнули «общественные последствия, связанные с некоторыми эпизодами» из его личной жизни в прошлом. При этом Хуан Карлос не назвал страну, в которую отправился. Испанские СМИ предполагали сначала, что это, скорее всего, Доминиканская Республика.

Однако 7 августа ежедневная газета ABC сообщила, что отец короля отправился в Абу-Даби и живет теперь в великолепном президентском номере отеля Palace Hotel, ночь в котором стоит 13 тысяч долларов. Издание утверждает, что Хуан Карлос прилетел туда еще 3 августа из Виго, курорта, расположенного недалеко от испанско-португальской границы, воспользовавшись услугами мальтийской авиакомпании TAG Aviation. Она предоставила бывшему королю частный самолет Global 6500 стоимостью 59 миллионов долларов, бортовой номер 9H-VBIG. Время перелета из Виго в Абу-Даби составило семь часов 13 минут. На борту находились пять пассажиров — Хуан Карлос и четыре телохранителя.

Испанская газета сообщает, что такой способ путешествия часто выбирают для себя богатые бизнесмены или знаменитости, не желающие, чтобы об их перемещениях знали СМИ. Самолет совершил посадку в аэропорту Аль-Батин. Там прибывших уже ждал вертолет правительства ОАЭ, который и доставил их прямо в отель. Правитель Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян обеспечил к прибытию Хуана Карлоса дополнительные меры безопасности в Emirates Palace Hotel, который и без того славится неприступностью для папарацци и прочих незваных гостей.

Отель открылся в ноябре 2005 года. Его строительство обошлось в 4 миллиарда долларов! Главное здание окружено прекрасным парком площадью тысяча гектаров. Здесь высажены 8 000 различных деревьев и устроены 100 фонтанов. Общая площадь отеля составляет 77 тысяч квадратных метров. Букингемский дворец по сравнению с этим зданием выглядит скромным домиком. У отеля есть собственный закрытый пляж протяженностью полтора километра, два огромных бассейна, подземная парковка на 2 500 автомобилей. В Emirates Palace Hotel 302 больших номера и 92 поменьше. Здесь уже успели погостить бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, 42-й президент США Билл Клинтон, сэр Элтон Джон, Уилл Смит, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости.

Хуан Карлос выбрал для себя президентский номер, расположенный на верхнем этаже. Он входит в число шести номеров, которые постоянно забронированы для членов королевских семей ОАЭ. Это означает, что шейх Мухаммад дал свое личное разрешение администрации отеля на поселение испанского гостя.

Такое роскошное окружение по душе Хуану Карлосу, привыкшему жить на широкую ногу. Этот образ жизни и стал причиной его нынешних проблем. Как известно, ему пришлось отречься от престола в пользу своего сына. Это произошло в 2014 году. Испанский трон тогда занял Филипп VI. Но на этом неприятности для Хуана Карлоса и всей королевской семьи Испании не закончились…

Британский журналист Джеймс Бэдкок (BBC), много лет работающий в Мадриде, рассказал историю взлета и падения испанского короля. Многие детали поражают!

В прессе стали писать о роскоши, в которой живет король, его внебрачных связях и коррумпированных сделках

На протяжении многих лет Хуан Карлос I был национальным героем. Именно он обеспечил в 1975 году мирный переход Испании к демократии после смерти диктатора Франко. До 2014 года была полная уверенность, что именно с таким имиджем король войдет в историю.

Первая гроза грянула в 2011 году. Было возбуждено уголовное дело против зятя Хуана Карлоса Иньяки Урдангарина. Он женился на инфанте Кристине и получил титул герцога. Бывший гандболист руководил деятельностью крупного благотворительного фонда. Им и заинтересовалась прокуратура. Зятя короля обвинили в нецелевом использовании средств фонда. Речь шла о 6 миллионах евро.

Процесс над знаменитым спортсменом завершился только в феврале 2017 года. Судебная палата Пальмы приговорила герцога к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Затем наказание смягчили: уменьшили срок до пяти лет и десяти месяцев. Ундангарин отбывает его в тюрьме Бриева де Авила.

До 2011 года испанские СМИ писали о королевской семье уважительно. Действовало негласное соглашение: никаких скандалов и сплетен!

Однако история с зятем Хуана Карлоса изменила ситуацию. Возмущенные подданные жаждали узнать о королевской семье всё. И в первую очередь их интересовали истинные доходы монарха и его ближайших родственников. Важно отметить, что Испания в этот период переживала тяжелейший экономический и финансовый кризис. Уровень безработицы превышал 24%.

По конституции Хуан Карлос не обязан был обнародовать свое финансовое положение. Официально доход короля за 2011 год составил 293 тысячи евро. Эти данные сообщили в декабре, вскоре после возбуждения дела против Ундангарина. Стремясь откреститься от возможных махинаций зятя, Хуан Карлос объявил, что герцог больше не будет принимать участие в официальных мероприятиях. Но это помогло всего на несколько месяцев.

В прессе стали появляться отрывочные сведения о роскоши, в которой живет король, его многочисленных внебрачных связях и коррумпированных сделках, в которых он участвует, чтобы обеспечить себе такой образ жизни. Очередная бомба взорвалась в апреле 2012 года, когда Хуан Карлос получил травму во время охоты. Король сломал бедро, и его пришлось госпитализировать. И вот тут испанцы узнали, что их монарх охотился на слонов в далекой Ботсване! И был там не один, а с любовницей! И их поездку оплатил некий саудовский магнат.

СМИ отбросили в сторону былые соглашения и ринулись копать под Хуана Карлоса, а заодно под его детей и прочих родственников. Всплыли данные из архивов тайной полиции времен Франко. Из отчетов, составленных шпионами диктатора, следовало, что в молодости Хуан Карлос соблазнил 332 женщины. На этом он не остановился. Издание Ingles утверждает, что в период с 1976-го по 1994 год испанский король переспал с 2 154 женщинами! В общей сложности ему приписывают не менее 5 000 любовниц и супружеских измен королеве. Легендарный Дон Жуан нервно курит в сторонке! Считается также, но это не доказано, что, кроме троих законных детей, у Хуана Карлоса есть более 20 внебрачных. По некоторым сведениям, король Испании пытался соблазнить принцессу Диану в 1986 году, когда пригласил ее провести несколько дней на своей яхте.

«Король никакого представления не имеет о том, что законно, а что — нет»

Но не любовные похождения монарха возмутили его подданных. Журналисты взялись за любовниц короля. Наиболее словоохотливой оказалась аристократка из Германии Коринна цу Зайн-Виттгенштайн. Именно она была с Хуаном Карлосом на той злополучной охоте на слонов.

Бывший король с одной из своих любовниц Зайн-Виттгенштайн

Коринной заинтересовались следственные органы Испании. С ней беседовал офицер полиции Хосе Вильярехо. Он, как оказалось, записывал на диктофон их разговоры с целью дальнейшего шантажа. В настоящее время Вильярехо сидит в тюрьме. Но его беседы с любовницей короля были расшифрованы и опубликованы в 2018 году изданием El Español.

В 2015 году Коринна рассказала ему, что Хуан Карлос поразил ее своим абсолютным незнанием законов и финансовых механизмов. Однажды он сказал ей, что она стала владелицей недвижимости стоимостью 3 миллиона евро. Немка удивилась. Оказалось, это был подарок от короля Марокко. Но предназначался он не Коринне, а Хуану Карлосу! И он просит ее теперь передарить недвижимость ему. Женщина заявила, что не сделает этого. Испанский король возмутился. Она попыталась объяснить, что если оформит такую дарственную, то сядет за решетку. «Почему?» — удивился Хуан Карлос. «Потому что это будет отмыванием денег», — ответила Коринна.

После этого они поссорились. Цу Зайн-Виттгенштайн утверждала, что испанские спецслужбы принялись ей угрожать. На нее оказывалось давление. «Король никакого представления не имеет о том, что законно, а что — нет», — заявила Коринна.

Все это она рассказывала уже после того, как в 2014 году Хуан Карлос отрекся от престола. Филипп VI принялся спасать репутацию королевской семьи. Он лишил герцогских титулов свою сестру Кристину и ее мужа Ундангарина. Распорядился, чтобы отцу перестали выплачивать из казны ежегодное жалование в размере 200 тысяч евро. Заявил, что откажется от наследства. Хуан Карлос перестал появляться на публике.

Однако в нынешнем году в отношении бывшего короля было начато официальное расследование. Прокуратура Испании считает, что Хуан Карлос, еще находясь на троне, получил взятку в размере 100 миллионов долларов от правителя Саудовской Аравии. Испанский монарх посодействовал тому, чтобы компании из его страны взялись за реализацию проекта по строительству высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой на выгодных для Эр-Рияда условиях. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов с лишним. Впервые об этой взятке поведала… Коринна цу Зайн-Виттгенштайн! Записи ее откровений Хосе Вильярехо и стали поводом для начала расследования.

После этого даже газета El País, традиционно поддерживавшая Хуана Карлоса, поведала, как он в 2010 году прилетел в Швейцарию к своему управляющему личными активами и передал ему чемодан с 1,9 миллиона долларов наличными, сказав, что это подарок от правителя Бахрейна. Дело на Хуана Карлоса завели и в Швейцарии.

Филипп VI оказался в крайне сложном положении. От него требуют теперь, чтобы он полностью отрекся от отца. Но даже это может не спасти королевскую семью и конституционную монархию в Испании. Лидер политической партии «Подемос» Пабло Иглесиас, входящий в правительство страны, считает, что пришло время изменить конституцию и упразднить монархию. Как считает французская газета Le Figaro, мы являемся очевидцами подлинно шекспировской трагедии. Хуан Карлос, безусловно, не тянет на роль короля Лира, но его добровольное изгнание вряд ли является решением проблем, которые он сотворил за годы своего правления.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что сестру испанского короля также обвинили в соучастии в финансовых махинациях ее мужа.

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