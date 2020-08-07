Не спешите и не суетитесь: гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Воскресенье, 9 августа, — день, который не терпит спешки и суеты, особенно при решении важных вопросов. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака. Гороскоп на каждый день читайте здесь

ОВЕН

Кое-кто может обвинить вас в распространении сплетен, к которым вы никакого отношения не имеете. Вооружитесь неоспоримыми доказательствами своей невиновности, иначе вам вряд ли поверят. Это благоприятный период для лечения кожных заболеваний.

ТЕЛЕЦ

Что бы ни происходило, старайтесь придерживаться своей точки зрения и не отступайте от общепринятых правил. Уделите пристальное внимание состоянию почек, откажитесь от острой и соленой пищи.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня многие смогут оценить ваш тонкий ум и дар красноречия, благодаря которым сумеете достигнуть желаемых результатов. Во второй половине дня не исключен непростой выбор: либо пожертвовать планами на вечер, либо отказаться от встречи с друзьями.

РАК

Вам в этот день в одиночку удастся достигнуть многого, поэтому воздержитесь от предложенной помощи. Самочувствие сейчас напрямую будет зависеть от вашего настроения, старайтесь во что бы то ни стало сохранять бодрость духа.

ЛЕВ

Ваш организм нынче потребует полноценного отдыха, не отказывайте ему в такой любезности. Вскоре вам предстоит довольно напряженный период, поэтому следует хорошенько поднакопить силы.

ДЕВА

Сумеете довольно легко и быстро разобраться со множеством мелочей, а вот браться за что-нибудь грандиозное в этот день не стоит. Воздержитесь от употребления любых алкогольных напитков, иначе это может привести к серьезному сбою в работе печени.

ВЕСЫ

В целом будет преобладать влияние позитивных тенденций. Так что фраза: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» должна стать девизом нынешнего дня.

СКОРПИОН

Гороскоп не рекомендует отправляться в дальние поездки. А вот пешие прогулки на свежем воздухе окажут благотворное влияние на ваш организм. Старайтесь сегодня не переутомляться и берегите спину.

СТРЕЛЕЦ

Дел может оказаться невпроворот, так что не спешите взваливать на свои плечи решение чужих проблем. В любовных отношениях постарайтесь во всем поддерживать своего партнера.

КОЗЕРОГ

Настройтесь на позитивную волну. От того, с каким настроением вы возьметесь за дело, будет зависеть окончательный результат. Полезными окажутся физические нагрузки и активный отдых.

ВОДОЛЕЙ

Приступая к чему-то новому, постарайтесь учесть прошлые ошибки — это поможет быстрому продвижению вперед. В личных отношениях следует вести себя более спокойно и воздержитесь от любой критики.

РЫБЫ

Благодаря настойчивости и уверенности в собственных силах удастся достичь многого. Правда, не исключено, что в течение дня придется несколько раз менять свои планы. Во второй половине дня вероятны денежные поступления.

Хорошего вам дня!

Ранее известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на август для всех знаков зодиака.

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