Когда регистрировать брак и идти в салон красоты: лунный календарь на 10–16 августа

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 10 по 16 августа 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом и убирать урожай на длительное хранение, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

10 августа

Символ дня: золотой ключик

Характеристика: хорошее время для учебы, сдачи экзаменов, неординарных идей и принятия важных решений.

Бизнес и финансы: день неблагоприятен для торговых операций и деловых переговоров.

Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей: ложь все равно выйдет наружу, а наладить отношения уже не удастся.

Здоровье: при первых же симптомах любого заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу — самолечение недопустимо.

Уход за внешностью: хороший день для похода в салон красоты.

Спорт: нельзя перегружать позвоночник и мышцы спины.

Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься без энтузиазма. Можно собирать урожай на долгое хранение.

11 августа

Символ дня: крокодил

Характеристика: день разрушения прошлого ради будущего.

Бизнес и финансы: неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач.

Личная жизнь: от официальной регистрации брака лучше отказаться.

Здоровье: причиной заболеваний может стать ослабление иммунитета, поэтому стоит позаботиться об его укреплении.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами, маникюра и педикюра лучше отказаться.

Спорт: хороший результат дадут упражнения на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно косить траву, заготавливать корни лекарственных растений, заготавливать урожай впрок — солить, квасить, сушить, делать соки и вино.

12 августа

Символ дня: медведь

Характеристика: можно приступать к реализации серьезных проектов, и чем глобальнее они будут, тем лучше.

Бизнес и финансы: день идеален для финансовых и бизнес-проектов, рассчитанных на быструю прибыль.

Личная жизнь: шутки в адрес близкого человека могут быть восприняты как оскорбление.

Здоровье: заболевания этого дня могут затянуться надолго.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской в этот день лучше отказаться.

Спорт: рекомендуется умеренная физическая активность — йога, пилатес, стретчинг.

Дом, сад, огород: можно затевать строительство на дачном участке. День идеален для любых домашних дел.

13−14 августа

Символ дня: раковина

Характеристика: день, когда не рекомендуется как суетиться и браться за несколько дел сразу, так и лениться — необходимо найти себе какое-то занятие.

Бизнес и финансы: не стоит давать деньги в долг — получить их обратно удастся нескоро.

Личная жизнь: нежелательно назначать свидание — оно окажется неудачным.

Здоровье: особого внимания потребуют глаза — их нужно держать в тепле и беречь от травм.

Уход за внешностью: рекомендуются водные процедуры — баня или ванна с отваром лечебных трав. От посещения парикмахерской лучше отказаться.

Спорт: хороший результат дадут общеукрепляющие упражнения, желательно — на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно убирать на долгое хранение корнеплод, включая картофель, и заготавливать лекарственные травы. В доме нужно ограничиться небольшими делами.

15 августа

Символ дня: болото

Характеристика: день с негативной энергетикой, в течение которого ссоры и конфликты могут возникать буквально на ровном месте, поэтому необходимо тщательно следить за эмоциями.

Бизнес и финансы: не стоит тратить деньги без крайней необходимости.

Личная жизнь: от свиданий и общения с друзьями лучше отказаться.

Здоровье: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые необходимо в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Уход за внешностью: рекомендуется посещение сауны и сеанс массажа.

Спорт: спортом нужно заниматься без излишней активности — показаны умеренные физические нагрузки в виде йоги и пилатеса.

Дом, сад, огород: рекомендуется заготавливать выращенную продукцию впрок. Дома можно заниматься любыми делами.

16 августа

Символ дня: трезубец

Характеристика: день, когда можно будет решить самые важные вопросы.

Бизнес и финансы: удача ждет тех, кто любит и умеет работать.

Личная жизнь: необходимо посетить пожилых родственников — они переживают из-за отсутствия вашего внимания.

Здоровье: особое внимание необходимо обратить на состояние ног — вероятны травмы и обострение хронических заболеваний, например, варикозного расширения вен.

Уход за внешностью: хорошее время для стрижки и других манипуляций с волосами.

Спорт: спортивные соревнования лучше заменить духовными практиками.

Дом, сад, огород: можно заготавливать выращенный урожай впрок и заниматься любыми домашними делами.

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