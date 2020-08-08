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"Утечки" были неспроста: контрразведка США заподозрила украинского нардепа в работе на Россию
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, обвинивший спецслужбы иностранных государств в попытках вмешаться в выборы президента Америки, обратил внимание на важную деталь в действиях россиян: они используют представителей украинского истеблишмента для очернения кандидата в президенты США Джо Байдена.
Об этом говорится все в том же заявлении на сайте ведомства.
В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг «пленок Деркача», который распространял бывший регионал, а ныне внефракционный народный депутат Андрей Деркач.
«Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков — чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии», — говорится в сообщении.
По мнению главы контразведки США, нынешние действия России и нанятых ею «исполнителей» «согласуются с публичной критикой Москвы» в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, «за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России».
В то же время позицию Трампа, по мнению контрразведчиков, российские махинаторы пытаются улучшить.
«Связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — сказано в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что опубликованная в сети запись якобы разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным вызвала много споров в сети. Прозвучала версия о том, что материалы, обнародованные нардепом Андреем Деркачом, не случайно появились именно сейчас — на фоне падающих рейтингов власти и растущей поддержки оппозиционных деятелей.72
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