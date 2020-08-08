Компания Маска SpaceX получит от Пентагона 316 млн долларов: о чем идет речь

Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, завершившая на днях испытания космического корабля для полетов на Марс, заключила контракт с Министерством обороны США (Пентагон) на сумму 316 миллионов долларов.

Об этом передает CNN.

Речь идет о запуске космических аппаратов для военных Соединенных Штатов в ближайшие пять лет — в 2022 — 2027 годах.

В рамках этого же конкурса сделку с Пентагоном заключит и космическое предприятие United Launch Alliance. Сделка с ULA на этот же период составит 337 миллионов долларов.

«ULA будет обслуживать 60% всех спутников национальной безопасности, которые планируется запустить до 2027 года. SpaceX возьмет на себя работу над остальными 40%-ми», — уточняется в сообщениии.

В настоящее время, согласно публикации Пентагона, конкретное число запусков в контракте не определено. Количество пусков в интересах нацбезопасности с космодромов на мысе Канаверал и Ванденберг, будет устанавливаться ежегодно.

Издание подчеркивает, что SpaceX и ULA уже не первый год поддерживают дуополию в отношении существующих запусков для обеспечения национальной безопасности.

United Launch Alliance — совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск в 2002 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что весной следующего года SpaceX доставит на МКС новый, уже третий экипаж. Команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Мегана Макартура, Шейна Кимбороу, японца Акихито Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

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