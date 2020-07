SpaceX Илона Маска отправит две новые команды астронавтов на МКС: названы даты полетов

Национальное космическое агентство США NASA, специалисты которого выяснили интересные детали происхождения нашей Вселенной, объявило, что следующей весной компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС новый, уже третий экипаж.

Об этом передает «Голос Америки».

Сообщается, что команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Мегана Макартура, Шейна Кимбороу, японца Акихито Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

