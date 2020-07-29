SpaceX Илона Маска отправит две новые команды астронавтов на МКС: названы даты полетов

Национальное космическое агентство США NASA, специалисты которого выяснили интересные детали происхождения нашей Вселенной, объявило, что следующей весной компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС новый, уже третий экипаж.

Об этом передает «Голос Америки».

Сообщается, что команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Мегана Макартура, Шейна Кимбороу, японца Акихито Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

The action never stops on station. This week the crew performed a spacewalk, welcomed a cargo resupply delivery, and had time for science and research. #SpaceToGround pic.twitter.com/KH1QBI1rHW — Intl. Space Station (@Space_Station) July 24, 2020

Ранее NASA объявляло, что в конце сентября на МКС полетит вторая команда Crew-1: американцы Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути. Сейчас астронавты проходят подготовку к запуску.

Аппарат Crew Dragon для полета Crew-1 стартует на ракете Falcon 9 с космодрома Кейп Канаверал во Флориде. Именно оттуда SpaceX осуществляет немало своих запусков.

Как известно, в мае NASAи SpaceX осуществили первый успешный запуск пилотируемой миссии к МКС Demo-2, который стал прорывом для космической отрасли США и помог избавиться зависимости от российских «Союзов». За последние 9 лет США самостоятельно не отправляли астронавтов на МКС после сворачивания стоимостной программы шаттлов.

Американцы Даг Харли и Боб Бенкен, которые приняли участие в историческом полете, вернутся на Землю уже в это воскресенье. Событие будут транслировать вживую.

Напомним, что за почти 20 лет своего существования на МКС побывали 240 астронавтов из 19 стран мира, которые провели там более 3 тысяч научных экспериментов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 30 июля NASA планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance. Запуск предварительно запланирован на 7:50 утра по местному времени (14:50 по киевскому времени). Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход «Perseverance» на стартовую площадку.

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