27.56 / 27.81 32.25 / 32.78
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

SpaceX Илона Маска успешно испытала космический корабль для полетов на Марс (видео)

13:43 5 августа 2020
Испытания

В среду, 5 августа, компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно испытала прототип космического корабля Starship, который предполагается использовать для полетов на Луну и Марс. Ранее испытания заканчивались неудачами.

Как сообщает Engadget, испытания прошли на площадке в штате Техас. Ракету тестировали с отсутствующим носовым конусом. Прототип взлетел на высоту 150 метров и мягко приземлился в заданной точке. В ракете был установлен единственный двигатель Raptor.

Это уже пятый тестовый вариант прототипа корабля Starship — четыре предыдущих разрушились на испытаниях. Следующий этап предполагает «прыжок» прототипа на 20 км.

Ранее сообщалось, что Украине презентовали двигатель для космических полетов, с которым можно долететь до Марса всего за шесть дней.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

Суд над Ефремовым: гражданскую жену погибшего Захарова не признали потерпевшей

Полтавщина

Украинские Мальдивы: пять красивых мест для отдыха с невероятными пейзажами (фото, видео)

Путин и Медведчук

"Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым

Укроборонпром

Из-за схем топ-менеджеров «Укроборонпром» потерял в Пакистане контрактов на 15 миллионов долларов, — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер