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SpaceX Илона Маска успешно испытала космический корабль для полетов на Марс (видео)
В среду, 5 августа, компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно испытала прототип космического корабля Starship, который предполагается использовать для полетов на Луну и Марс. Ранее испытания заканчивались неудачами.
Как сообщает Engadget, испытания прошли на площадке в штате Техас. Ракету тестировали с отсутствующим носовым конусом. Прототип взлетел на высоту 150 метров и мягко приземлился в заданной точке. В ракете был установлен единственный двигатель Raptor.
Это уже пятый тестовый вариант прототипа корабля Starship — четыре предыдущих разрушились на испытаниях. Следующий этап предполагает «прыжок» прототипа на 20 км.
Ранее сообщалось, что Украине презентовали двигатель для космических полетов, с которым можно долететь до Марса всего за шесть дней.103
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