- 14:02 Полиция не нашла «прослушку» в квартире Ткача, но назначила дополнительную экспертизу
- 13:38 Стало известно, будут ли тестировать учителей на коронавирус перед началом учебного года
- 13:29 Всю суть путинской России показали на митинге в Хабаровске: сеть впечатлило видео
- 13:03 В партии «За Майбутнє» убеждены, что смогут вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса
- 13:01 Гран-при 70-летия: где смотреть онлайн пятый этап Формулы-1
- 12:49 Люди едут на море: на въезде в Одессу образовалась серьезная пробка
- 12:36 Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом: что важно знать
- 12:14 Все люди находятся в зоне риска: врач указал на парадокс коронавируса
- 12:02 «Мы с Танковичем в одной весовой категории»: беременная Илона Гвоздева примет участие в «Танцях з зірками»
- 11:56 Украинцев предупредили об усилении контроля за соблюдением карантина
- 11:38 «Прослушку» в квартире журналиста Ткача могли установить через чердак: выяснились подробности
- 11:03 Дочь российского олигарха попала на реабилитацию из-за проблем с наркотиками
Разговоры о подаче воды в Крым – это пособничество оккупантам, — Романенко
Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа. Журналист Юрий Романенко отреагировал на заявление чиновника.
«Я не поддерживаю поставки воды в Крым из гуманитарных соображений. Это проблемы оккупантов. И людей, которые поддерживают оккупантов в Крыму. Мы не должны быть милосердными к оккупантам. Потому что оккупанты используют наше милосердие, чтобы нас уничтожить. Методично нарезая, как шмат сала. Поэтому все разговоры, что мы там дадим воду, потому что „там наши люди“ — это пособничество оккупантам. Воду можно давать за конкретные уступки со стороны оккупантов. Например, деньги и мир на Донбассе. Три ярда в год баксов за воду на бочку и отсутствие стрельбы на Донбассе. Начали стрельбу сепары на Донбассе — нет воды. Ведут себя тихо — есть вода и пополнение нашего бюджета. Наша логика должна быть проста — уменьшение наших издержек и увеличение их. И никакого милосердия», — написал Романенко в Facebook.
Напомним, в ответ на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил, что гуманитарная катастрофа на оккупированном полуострове продолжается уже шесть лет и суть ее в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.47
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 4 м/с C
Давление: 752 мм