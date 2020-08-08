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Разговоры о подаче воды в Крым – это пособничество оккупантам, — Романенко

13:18 8 августа 2020
Юрий Романенко
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа. Журналист Юрий Романенко отреагировал на заявление чиновника.

«Я не поддерживаю поставки воды в Крым из гуманитарных соображений. Это проблемы оккупантов. И людей, которые поддерживают оккупантов в Крыму. Мы не должны быть милосердными к оккупантам. Потому что оккупанты используют наше милосердие, чтобы нас уничтожить. Методично нарезая, как шмат сала. Поэтому все разговоры, что мы там дадим воду, потому что „там наши люди“ — это пособничество оккупантам. Воду можно давать за конкретные уступки со стороны оккупантов. Например, деньги и мир на Донбассе. Три ярда в год баксов за воду на бочку и отсутствие стрельбы на Донбассе. Начали стрельбу сепары на Донбассе — нет воды. Ведут себя тихо — есть вода и пополнение нашего бюджета. Наша логика должна быть проста — уменьшение наших издержек и увеличение их. И никакого милосердия», — написал Романенко в Facebook.

Напомним, в ответ на заявление Шмыгаля о поставках воды в Крым глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил, что гуманитарная катастрофа на оккупированном полуострове продолжается уже шесть лет и суть ее в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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