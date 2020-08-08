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ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе
Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей во всех 24 областях Украины. Напомним, подготовка к выборам уже ознаменовалась политическими скандалами.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, также окончательно подтверждена невозможность проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в Донецкой и Луганской областях. В перечень входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.
Также решено, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьинского района Луганской области на части избирательных участков (№ 440 265, 440 266, 440 271, 440 272, 440 277) осуществлять организацию подготовки и проведения выборов невозможно.
Ранее возможность проведения местных выборов на Донбассе оценили Донецкая и Луганская областные администрации.210
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