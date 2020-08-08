27.50 / 27.72 32.24 / 32.74
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе

21:21 8 августа 2020
ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей во всех 24 областях Украины. Напомним, подготовка к выборам уже ознаменовалась политическими скандалами.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, также окончательно подтверждена невозможность проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в Донецкой и Луганской областях. В перечень входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

Также решено, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьинского района Луганской области на части избирательных участков (№ 440 265, 440 266, 440 271, 440 272, 440 277) осуществлять организацию подготовки и проведения выборов невозможно.

Ранее возможность проведения местных выборов на Донбассе оценили Донецкая и Луганская областные администрации.

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты в Бейруте

Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео)

В порту под Одессой на иностранном судне у половины экипажа диагностировали коронавирус (фото)

В порту под Одессой на иностранном судне у половины экипажа диагностировали коронавирус (фото)

Анатолий Дуда

Умер народный артист Украины Анатолий Дуда

бывший король Испании Хуан Карлос

5 тысяч любовниц и 20 внебрачных детей: почему бывший король Испании Хуан Карлос оказался в изгнании (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер