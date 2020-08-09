Выборы в Беларуси: Тихановская в день голосования не рискнула оставаться в своей квартире

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходит основное голосование на президентских выборах. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Всего их 5 767, включая 44, которые находятся за рубежом. Право голосовать есть примерно у 6,8 миллиона граждан республики.

С 4 до 8 августа им, по данным ЦИК, воспользовались те избиратели, у которых не было возможности это сделать в основной день выборов. Явка за четыре дня составила 41,7%, что является рекордом за всю историю в Беларуси. Например, в Гомельской области, судя по официальным данным, выборы вообще уже состоялись, поскольку до 9 августа здесь проголосовали 54,4% избирателей!

Независимые наблюдатели уверены, что эти показатели явно завышены. И это дает основания предположить, что сделано это для того, чтобы власти получили возможность манипулировать с бюллетенями.

Утром 9 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что на избирательных участках может быть введен пропускной режим. «В вечерние часы, по крайней мере оппоненты власти, обещают скопление людей», — объяснила она такое решение.

Безусловно президенту Александру Лукашенко есть из-за чего волноваться. Нынешняя предвыборная кампания сопровождалась небывалыми доселе массовыми акциями в поддержку оппозиции. Только на митинге в Минске, проведенном 30 июля в поддержку кандидата в президента Светланы Тихановской, собралось около 60 тысяч человек. Подобные мероприятия проходили и в других городах страны.

Вокруг Тихановской объединились почти все оппозиционные силы, поскольку их представители Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты. Бабарико и его сына обвинили в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. Оба уже несколько недель находятся в СИЗО. У Цепкало ЦИК отказался признать подлинность десятков тысяч подписей, собранных в его поддержку. После этого Валерий решил покинуть Беларусь и находится в настоящее время в Украине.

Муж Тихановской Сергей, известный блогер, также был отправлен в СИЗО еще весной. Именно он сначала хотел баллотироваться в президенты. Но когда мужа арестовали, Светлана решила сама выдвинуть свою кандидатуру. Опасаясь за безопасность, Тихановская вывезла детей за пределы Беларуси.

В субботу, 8 августа, Светлана покинула свою квартиру в Минске опять же в целях безопасности. Она решила, что для нее спокойнее будет провести ближайшие сутки в окружении членов своего избирательного штаба и журналистов. Так заявили в пресс-службе Тихановской. Вечером 8 августа Светлана призвала сограждан не допустить насилия, а представителей силовых структур страны — «не выполнять преступные приказы».

Наиболее близкими соратницами Тихановской на завершающем этапе избирательной кампании стали Мария Колесникова, координатор штаба Бабарико, и Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало. Три женщины вместе выступали на митингах.

Решение покинуть свою квартиру Тихановская приняла после того, как 8 августа в Минске были задержаны Колесникова и ее помощница Мария Мороз. Волна задержаний представителей оппозиции прокатилась в этот день по всей стране. Сообщения поступали из Гродно, Гомеля, Бреста и других городов.

На Октябрьской площади в Минске вечером было задержано не менее 20 пешеходов, которые просто приветствовали автомобилистов, проводивших акцию солидарности. Люди в машинах сигналили и выставляли в окна руки с белыми браслетами, которые стали символом тех, кто поддерживает Тихановскую.

Колесникову отпустили через пару часов. Правоохранители заявил, что перепутали ее с другой женщиной.

Кроме нее и Лукашенко в бюллетенях значатся бывший депутат парламента Анна Канопацкая, лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Однако все понимают, что реально на победу претендуют только Лукашенко и Тихановская.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Второй тур президентских выборов в Беларуси проводился лишь однажды — в 1994 году, когда Лукашенко впервые стал президентом. В остальные годы он всегда побеждал уже в первом туре с огромным отрывом. Например, на предыдущих выборах в 2015 году при 87-процентной явке Лукашенко поддержали 83,5% избирателей. Таковы официальные данные. процента голосов при 87-процентной явке. Он руководит страной дольше всех глав государств в Европе.

Выборы 2020 года проходят в Беларуси без участия международных наблюдателей. ПАСЕ и ОБСЕ не стали направлять своих представителей. Ссылаясь на пандемию COVID-19, ЦИК республики допустил не более трех наблюдателей на каждый избирательный участок, причем первыми в списках идут пропрезидентские представители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что власти Беларуси обвинили Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико в попытке дестабилизации обстановки в республике с помощью российских наемников. В Минске были арестованы 33 человека из ЧВК Вагнера. Александр Лукашенко пообещал, что рассмотрит вопрос о выдаче Украине тех из них, кто воевал на стороне сепаратистов на Донбассе.

Накануне дня голосования из Беларуси были депортированы украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк. Они намеревались освещать президентские выборы.

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