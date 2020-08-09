Масштабный пожар в Чехии: из-за поджога многоэтажки погибли 11 человек (фото)

В Чехии в городе Богумин во многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек. Шесть человек скончались в результате пожара, а еще пятеро, — прыгнув с балкона 11-го этажа при попытке спастись от огня. Среди погибших — трое детей.

Еще десять человек пострадали, в том числе двое пожарных и полицейский. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей, пожар распространился очень быстро. Это вызвало подозрения о том, что это мог быть поджег. Позже после ликвидации огня пожарные и полиция заявили, что были обнаружены следы горючих материалов, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Novinky.

«Мы можем подтвердить, что на месте были обнаружены следы ускорителя (горения), поэтому было такое быстрое распространение огня», — рассказал представитель пожарной службы Лукаш Попп.

По словам очевидцев, в квартире отмечали праздник, во время которого возник конфликт. Точно неизвестно, сколько людей находились в квартире перед началом пожара, но некоторые сумели перебраться на балкон соседней квартиры и спастись от огня.

Полиция уже задержала мужчину, которого подозревают в поджоге.

Отметим, чтто пожар в Богумине стал самым трагическим в Чешской республике с 1990 года.

Как писали «ФАКТЫ», в январе 2018 года в центре Праги загорелся отель. Тогда погибли два человека. Не менее 40 получили ожоги и другие травмы.

Фото: novinky. cz

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