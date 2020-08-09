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Мир

В Минске задержали журналистов российского телеканала «Дождь» (видео)

15:44 9 августа 2020
задержание

В Беларуси, где сегодня выбирают президента, задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Задержание произошло в Минске.

«Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении», — говорится в сообщении «Дождя» в Twitter.

Соратница оппозиционерки Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Журналисты «Дождя», задержанные в воскресенье в Минске, работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Напомним, два дня назад в Минске задержали журналистов-украинцев, работающих на телеканале «Настоящее время», Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Вместе с ними сотрудники милиции увезли корреспондента Юрия Баранюка, гражданина России. Задержание произошло в гостинице «Минск», где поселились журналисты.

Журналистов депортировали из Беларуси в ночь на 8 августа, запретив въезд в страну сроком на 10 лет. Вместе с украинцами в Одессу пришлось выехать и репортеру «Настоящего времени», гражданину РФ Юрию Баранюку. Поводом для депортации стало отсутствие у журналистов аккредитации.

Как сообщали «ФАКТЫ», у задержанного и депортированного из Беларуси журналиста «Настоящего времени» Юрия Баранюка 7 августа родилась дочь. Он узнал об этом в автозаке по пути в аэропорт.

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