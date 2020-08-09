На выборах в Беларуси устроили перфоманс (фото)

На президентских выборах в Беларуси художник Алексей Кузьмич провел креативную акцию «Верую», посвященную волеизъявлению.

Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования.

Перед проведением акции Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы являются церемонией эксцентрического фарса, «состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и (…) поведения приматов». Цель акции, по его словам, — разоблачить устройство политического мира.

Действо художника происходило так:

Алексей Кузьмич появился на избирательном участке в зеленом плаще до колен и получил избирательный бюллетень.

В кабинке для голосования он нарисовал на бюллетене фаллический символ и приклеил бумагу себе на грудь, передает TUT.BY.

Выйдя из кабинки, Кузьмич завязал себе глаза и стал в виде распятия. При этом на его руках и ногах были следы от красной краски. В таком виде он простоял 30 секунд, после чего спокойно вышел из помещения, оделся и покинул территорию школы. Вся акция продолжалась около трех минут.

Напомним, в Беларуси уже объявили результаты государственного экзитпола. Лидирует с большим отрывом, как и ожидалось, Александр Лукашенко.

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