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Выборы в Беларуси: обнародованы первые результаты экзитпола
В Беларуси завершилось голосование на выборах президента. В эфире телеканала «Беларусь-1» в 8 часов вечера объявили результаты национального экзитпола.
Результаты социологических опросов граждан на выходе из избирательных участков после голосования такие: предварительно, Александр Лукашенко набрал 79,9 процента голосов, Светлана Тихановская — 6,8 процента. У Анны Канопацкой — 2,3 процента. Андрей Дмитриев предварительно набрал 1,1 процента, Сергей Черечень — 0,9 процента.
Вместе с тем, Telegram-канал Mash передает, что неофициальные данные на порядок отличаются от официальных.
«По данным официальных экзитполов, Лукашенко набрал 79,9% голосов. У Светланы Тихановской 6,8%. По неофициальным, все несколько печальнее: Лукашенко — 15,7%, Тихановская — 71,1%», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня под посольством Беларуси в Киеве стояли огромные очереди желающих проголосовать. Люди собрались еще задолго до открытия дипведомства и были возмущены организацией голосования.620
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