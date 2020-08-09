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Мир

Выборы в Беларуси: обнародованы первые результаты экзитпола

20:19 9 августа 2020
Тихановская и Лукашенко

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента. В эфире телеканала «Беларусь-1» в 8 часов вечера объявили результаты национального экзитпола.

Результаты социологических опросов граждан на выходе из избирательных участков после голосования такие: предварительно, Александр Лукашенко набрал 79,9 процента голосов, Светлана Тихановская — 6,8 процента. У Анны Канопацкой — 2,3 процента. Андрей Дмитриев предварительно набрал 1,1 процента, Сергей Черечень — 0,9 процента.

Вместе с тем, Telegram-канал Mash передает, что неофициальные данные на порядок отличаются от официальных.

«По данным официальных экзитполов, Лукашенко набрал 79,9% голосов. У Светланы Тихановской 6,8%. По неофициальным, все несколько печальнее: Лукашенко — 15,7%, Тихановская — 71,1%», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня под посольством Беларуси в Киеве стояли огромные очереди желающих проголосовать. Люди собрались еще задолго до открытия дипведомства и были возмущены организацией голосования.

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