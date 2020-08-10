Автобус с поляками попал в ДТП в Венгрии: есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

В Венгрии, которая ввела ограничения для украинцев из-за коронавируса, в воскресенье, 9 августа, произошло ДТП на автомагистрали M5, недалеко от города Кишкунфеледьгаза.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Poland In.

В ходе дорожно-транспортного происшествия автобус из Польши попал в ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще 34 пассажира получили травмы.

Сообщается, что в момент аварии в автобусе находились 46 человек: два водителя и 44 пассажира. 35-летний мужчина, который сидел в передней части автомобиля, скончался на месте происшествия. Состояние трех пострадавших в результате аварии, в том числе 5-летнего ребенка, были охарактеризованы венгерскими СМИ как тяжелое.

Согласно информации, которую в СМИ представил спикер Национальной службы скорой помощи, венгерские службы чрезвычайных ситуаций немедленно отреагировали, направив два вертолета и 14 машин скорой помощи.

Также венгерская полиция подчеркнула в своем заявлении, что причина аварии пока не известна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 9 августа, в Днепре столкнулись Daewoo и Skoda. Авария произошла на Полтавском шоссе .Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения, врезался в отбойник и перевернулся. В салоне Daewoo находились пять человек: ребенок погиб, еще четверых с места аварии забрала «скорая помощь» с травмами разной степени тяжести. Находившихся в салоне Skoda также забрала «скорая».

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