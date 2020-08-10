27.49 / 27.73 32.18 / 32.71
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

Протесты без лидера Лукашенко потопит в крови. Уже топит, — Борислав Береза

10:19 10 августа 2020
Борислав Береза

Выборы президента Беларуси (на которых, согласно предварительным подсчетам, победил Лукашенко), массовые протесты и в целом ситуацию, в которой оказалась сегодня эта страна, прокомментировал на своей странице в соцсети известный политик Борислав Береза, отметив, что у протестующих нет лидера, а протесты без лидера Лукашенко потопит в крови.

«У протестующих в Минске нет своего лидера протеста. Тихановская не лидер. Она случайный человек, который на волне негатива к Лукашенко стала альтернативой ему. Если бы вместо нее был любой другой, то за него бы точно так же проголосовали. Лукашенко просто утомил белорусов и сильно их достал. Люди хотят перемен. Украине это знакомо. Голосовали не за Тихановскую, а против Лукашенко. Но она не лидер, не политик, а обычная домохозяйка и жена арестованного блогера. На роль Жанны д`Арк или Голды Меир она не подходит. И не хочет ими быть. Поэтому неразумно ждать от нее желания вести за собой, объединять вокруг себя или стать той, кто сможет организовать протестующих. А протесты без лидера Лукашенко потопит в крови. Уже топит. Ему есть что терять. И политическим элитам вокруг него есть что терять. И все же хоронить протест еще рано. Все может измениться. Тем более что люди сегодня вновь выйдут на протест. Лука стал сильнейшим раздражителем для беларусов. Но пока оппозиция не может ответить на действия подконтрольных Лукашенко силовиков координацией действий всех протестов, а власть как раз системно и организованно противостоит протестующим.

И еще одно. Я напишу абсолютно непопулярную для многих мысль, но от этого она не перестанет быть реальностью. Надо понимать еще два момента. Это то, что Тихановская совсем не политик, а Беларусь чрезвычайно зависит от России. Это говорит о том, что в случае победы Тихановской, у которой нет ни опыта, ни знаний, ни компетенций, Кремль быстро получит контроль над Беларусью, а в случае победы Лукашенко именно Кремль будет подпоркой для диктатора, который фальсифицировал выборы и пролил кровь своих граждан. И нам надо помнить, что беларусы позитивно относятся к России, а значит, Украине не стоит ждать от любого руководства Беларуси сближения с нашей страной или действий, которые ослабят влияние России и изменят вектор страны с пророссийского на проевропейский. Кремль не даст. Простите, но я не вижу пока позитивных вариантов для Украины при любом сценарии. При любом реальном сценарии", — написал Береза в Facebook.

Читайте также: Разгон Майдана в Минске: Тихановская обратилась к силовикам и простым белорусам

Ранее Борислав Береза на своей странице в соцсети прокомментировал выход Кучмы из группы переговорщиков по Донбассу.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

тест

Профилактики пока не придумали: медик дал прогноз развития коронавируса

Владимир Костевич

Украинец из Польши: «Динамо» подписало первого новичка при Луческу (фото)

Разгон акции протеста в Минске

Аресты, стрельба и массовые столкновения: как Лукашенко пытается удержать власть в Беларуси

Зеленский и Лукашенко

Откажитесь от уличного насилия: Зеленский обратился к Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер