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На фото, ставшем символом протестов в Беларуси, силовики тащат российского пропагандиста

14:48 10 августа 2020
Протесты в Беларуси

На фотографии агентства TUT.BY с акций протеста в Беларуси, где силовик тащит за руки мужчину, ставшей одной из символов протестного движения, запечатлен российский пропагандист Семен Пегов.

На это обратил внимание военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Кстати о протестах… На фото сотрудник КГБ Беларуси тащит сотрудника ГРУ ГШ ВС РФ, известного в миру как „блогер Семен Пегов“ (Россия) к транспортному средству… Семен Пегов „активно освещал“ прошедшую ночь в революционной толпе», — пишет Машовец на своей страничке в социальных сетях.

Эксперт напоминает, что Пегов в 2014 году был награжден в 2014 году медалью «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что акциями протеста «руководят из-за рубежа», и что интернет отключали не власти страны, а «заграница».

Фото https://news.tut.by.

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