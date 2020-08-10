Аресты, стрельба и массовые столкновения: как Лукашенко пытается удержать власть в Беларуси

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК республики признал их состоявшимися уже в полдень. По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, на тот момент проголосовали более 50% избирателей. Причем 41,7% сделали это еще 4−8 августа в ходе досрочного голосования. Такого в истории республики еще никогда не было.

Официальная явка к вечеру 9 августа составила 84%. Утром 10 августа ЦИК объявил предварительные результаты. Победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,23% избирателей. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую отдали свои голоса 9,9% жителей страны.

Вечером в Минске и ряде других крупных городов избирательные участки закрылись в 20:00, хотя возле них все еще стояли очереди из тех, кто не успел проголосовать. Люди жаловались на то, что пропускная система на участки работала крайне медленно, и обвиняли власти в умышленном затягивании процесса. ЦИК, в свою очередь, заявил, что очереди были созданы искусственно представителями оппозиции.

Александр Лукашенко, правящий страной на посту президента с 1994 года, что является абсолютным рекордом для Европы, проголосовал в Минске на участке, расположенном в здании Университета физкультуры. После этого он провел пресс-конференцию.

Лукашенко обвинил независимые СМИ в том, что они «пытаются свергнуть власть». Он жестко прокомментировал сообщения о задержании в Беларуси десятков журналистов, включая иностранных. Это были представители СМИ из Украины и России. Их очень быстро депортировали. Глава государства сказал, что готов вести диалог, но не потерпит провокаций.

«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Но вот вы обижаетесь, что вот ОМОН кого-то взял, обидел… Неужели вы не понимаете, что все ваши сторонники, „тутбаевцы“ и другие „свободы“ мордобоя хотели! Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Вы хотите, чтобы я вверг в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я вас не защитил…» — заявил Лукашенко.

«Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Мы изучаем всякие варианты, но говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — добавил он.

Затем Лукашенко назвал кандидата в президенты Светлану Тихановскую и ее ближайших соратниц Марину Колесникову и Веронику Цепкало «белорусской «ВИА Грой». «Чего некоторые из них побежали за пределы страны, хотя так пиарились? Их же никто не собирался ни задерживать, ни арестовывать», — заявил он.

На самом деле, Колесникову задержали в Минске 8 августа. Затем отпустили, сказав, что просто ошиблись. После этого инцидента Цепкало решила покинуть страну и уехала в Москву. Напомним, ее муж Валерий Цепкало был вынужден сделать это раньше — после того, как ЦИК отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Корреспондент DW задал вопрос Лукашенко о давлении, которое оказывается на лидеров оппозиции. «Никакого давления нет! Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь дожить до завтрашнего утра, чтобы ни один волос с их головы не упал», — заявил Лукашенко.

Вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, в Беларуси все происходило с точностью наоборот тому, что говорил действующий президент на пресс-конференции. Контроль над десятками тысяч возмущенных граждан страны правоохранительные органы могли удержать только с помощью самого настоящего мордобоя! ОМОН и солдаты действовали беспощадно. В ход были пущены резиновые пули (а кое-где и боевые!), слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Людей били ногами, кулаками, дубинками. В Минске произошел инцидент, когда автозак на скорости сбил демонстрантов.

Светлана Тихановская через издание TUT.BY вечером обратилась к протестующим и силовикам. «Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они — часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — сказала Тихановская.

Возмущенные люди вышли на улицы, после того как были обнародованы данные экзитполов. Причем опрос проводила лаборатория социологических исследований Республиканского союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций», полностью лояльная Лукашенко. Утверждалось, что действующий президент набрал 79,9% голосов. Тихановская получила поддержку якобы только 6,8% избирателей. Почти 10% проголосовали «против всех». Десятки тысяч сторонников оппозиции не поверили этим цифрам. Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов на интернет-платформе «Голос», который показал прямо противоположный результат — более 80% голосов за Тихановскую!

Избиратели фотографировали на смартфоны заполненные бюллетени прямо в кабинках для голосования. Это делал примерно каждый третий. Потом опускали бюллетени в урны, а фото отправляли на сайт «Голоса».

Реакция мирового сообщества на то, как прошли выборы президента в Беларуси, однозначна. Лукашенко критикуют за грубое нарушение принципов демократии и гражданских свобод, которые официально закреплены в конституции республики. Доказательств более чем достаточно. Это и арест бывшего банкира Виктора Бабарико, который баллотировался в президенты, но не был допущен к ним решением ЦИК. И арест популярного блогера Сергея Тихановского, который был схвачен сразу ж, после того как заявил о намерении баллотироваться. Это вынудило его жену Светлану, которая занималась воспитанием двоих детей и в политику не лезла, занять место мужа. Это и отказ в регистрации Валерия Цепкало на том основании, что его штаб якобы подделал десятки тысяч подписей. Это и задержания с последующей депортацией иностранных журналистов. Это и скандальная история с арестом 33 наемников из ЧВК Вагнера. Это и решение ЦИК не допускать на избирательные участки независимых наблюдателей. Причем объяснили его эпидемической ситуацией в стране, хотя сам Лукашенко не раз заявлял, что не верит в опасность коронавируса и даже называл ограничительные меры, принятые для борьбы с пандемией COVID-19 в большинстве стран мира «массовым психозом». Это и массовые отключения и сбой в работе интернета в день выборов. И, наконец, апофеозом всего этого стал жестокий разгон протестующих после закрытия избирательных участков.

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Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа после окончания голосования в Беларуси выступили с совместным заявлением, обращенным к властям соседней страны. В документе, опубликованном на сайтах обоих политиков, они призвали официальный Минск «полностью признать и соблюдать демократические стандарты», а также отказаться от насилия и «уважать основные свободы и права человека и гражданские права, в том числе права национальных меньшинств и право на свободу слова».

«Мы полагаем, что диалог — это всегда лучший метод для способствования социальному развитию и обсуждения реформ и политики. Поскольку мы с большим уважением относимся к независимости и суверенитету Беларуси, мы надеемся на благоприятные условия, которые позволят проявлять еще большую активность в партнерстве с государством Беларусь и его народом», — говорится в заявлении.

Дуда и Науседа дали прямо понять, что от ситуации после президентских выборов в Беларуси зависит судьба дальнейшего сотрудничества стран Евросоюза с бывшей советской республикой. Соседи хотят, «чтобы двери для этого сотрудничества оставались открытыми», а сама Беларусь «продолжала укреплять свои отношения с объединенной европейской семьей».

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