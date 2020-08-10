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Второй день протестов в Минске: начались новые задержания
В Беларуси второй день продолжаются уличные акции протеста, последовавшие за оглашением первых результатов президентских выборов 9 августа. На улицы Минска и других крупных городов выведены дополнительные подразделения милиции. Стало известно о новых задержаниях.
Как сообщает Tut.by, вечером 10 августа в Минске закрыли шесть станций метро якобы «в целях безопасности». Под тем же предлогом перекрыт доступ людей в центральную часть столицы. Поставлены заграждения на подступах к центральным площадям Гродно, Бреста и других крупных городов.
Водители отреагировали на нововведения очередным флешмобом солидарности. Telegram-канал Nexta показал видео, как автомобилисты дружно сигналят, проезжая по Минску.
В центре белорусской столицы в районе улицы Заславской, возле стелы «Город-герой» продолжаются задержания. Свидетели говорят, что людей останавливают без особого повода: достаточно просто проходить мимо.
Напомним, 10 августа белорусская оппозиция озвучила план протестов на ближайшие дни. Главная соперница действующего президента Светлана Тихановская объявила, что в акциях участвовать не будет.
Фото tut.by92
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