11 августа 2020

Некоторые люди от рождения обречены на то, чтобы стать великими. Как это происходит на самом деле, наверное, определённо не знает никто. И они сами в том числе. Просто, очевидно, по-другому их жизнь сложиться не могла. И всё тут. Именно так происходило с парнем, родившимся в этот день ровно 70 лет назад, 11 августа 1950 года, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Имя этого парня Стивен Гэри Возняк. Хотя все, естественно, звали его просто Стив.

В школе Стив учился из рук вон плохо. Ему там было откровенно скучно. Как, впрочем, позже и в Университете Колорадо, и в Университете Ден-Аса, откуда он благополучно сбежал, не закончив учёбу и сильно увлёкшись электроникой. Правда, в 1986 году Возняк всё-таки получил диплом бакалавра в Калифорнийском университете, но за эти годы в его жизни произошло столько знаменательных событий, что любому другому человеку их с лихвой хватило бы на несколько жизней. Во-первых, во время работы в компании Hewlett-Packard, где был всего лишь один компьютер собственного производства и им пользовались аж 80 (!) инженеров, Стив решил, что для нормальной работы необходим персональный компьютер. Во-вторых, имея уже изобретательский опыт (во время учёбы в школе он сумел изобрести настоящий калькулятор!), Стив решил собрать собственный компьютер. Можно было, конечно, купить только что появившийся в продаже компьютер Altair 8800, но 400 долларов за него ни сам Стив, ни его школьный друг Стив Джобс заплатить не могли, поскольку таких денег у них просто-напросто не было. И тогда парни, уединившись в гараже у родителей Джобса, собрали компьютер своими руками. Он оказался на порядок мощнее Altair 8800 и получил название Apple I, так как друзья обожали песни группы The Beatles, а все её последние альбомы были украшены изображением яблока.

Ещё через год Возняк и Джобс зарегистрировали компанию Apple Computer Co и начали выпускать персональные компьютеры Apple I по цене 666,66 долларов за штуку. Спрос на них был сумасшедший. Altair 8800 в развернувшейся конкурентной борьбе был практически повержен. Свои первые миллионы друзья заработали в 1980 году, сразу после выхода на рынок Apple II. И уже через 12 лет годовой доход компании составил 7 миллиардов долларов. А потом… А потом Возняку снова всё наскучило — вечные выяснения отношений с партнёрами по бизнесу, однообразие выпускаемой компанией продукции, какие-то семейные дрязги. Короче говоря, обладая приличным пакетом акций компании и по-прежнему числясь в ней консультантом с символической зарплатой, Возняк оставил активную деятельность и с головой ушёл в благотворительность и преподавание.

А ещё он написал интереснейшую автобиографическую книгу «iWoz». А ещё он в третий раз женился. А ещё он был включён в американский Национальный Зал славы изобретателей. К слову, о национальности. Родившегося в США и обладающего польской фамилией Стива Возняка на его встречах со студентами и любителями компьютерных технологий нередко спрашивают, кто же он всё-таки по национальности. Чаще всего он отвечает так: «Я украинец. Я всегда знал, что моя фамилия — украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. Украинцы из всех других европейцев мне кажутся наиболее похожими на американцев. Как и я сам…» В 2017 году, приехав в Киев, он сказал то же самое…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.