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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1987
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 49×57 cm
Лимитированная серия 1000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Некоторые люди от рождения обречены на то, чтобы стать великими. Как это происходит на самом деле, наверное, определённо не знает никто. И они сами в том числе. Просто, очевидно, по-другому их жизнь сложиться не могла. И всё тут. Именно так происходило с парнем, родившимся в этот день ровно 70 лет назад, 11 августа 1950 года, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Имя этого парня Стивен Гэри Возняк. Хотя все, естественно, звали его просто Стив.
В школе Стив учился из рук вон плохо. Ему там было откровенно скучно. Как, впрочем, позже и в Университете Колорадо, и в Университете Ден-Аса, откуда он благополучно сбежал, не закончив учёбу и сильно увлёкшись электроникой. Правда, в 1986 году Возняк всё-таки получил диплом бакалавра в Калифорнийском университете, но за эти годы в его жизни произошло столько знаменательных событий, что любому другому человеку их с лихвой хватило бы на несколько жизней. Во-первых, во время работы в компании Hewlett-Packard, где был всего лишь один компьютер собственного производства и им пользовались аж 80 (!) инженеров, Стив решил, что для нормальной работы необходим персональный компьютер. Во-вторых, имея уже изобретательский опыт (во время учёбы в школе он сумел изобрести настоящий калькулятор!), Стив решил собрать собственный компьютер. Можно было, конечно, купить только что появившийся в продаже компьютер Altair 8800, но 400 долларов за него ни сам Стив, ни его школьный друг Стив Джобс заплатить не могли, поскольку таких денег у них просто-напросто не было. И тогда парни, уединившись в гараже у родителей Джобса, собрали компьютер своими руками. Он оказался на порядок мощнее Altair 8800 и получил название Apple I, так как друзья обожали песни группы The Beatles, а все её последние альбомы были украшены изображением яблока.
Ещё через год Возняк и Джобс зарегистрировали компанию Apple Computer Co и начали выпускать персональные компьютеры Apple I по цене 666,66 долларов за штуку. Спрос на них был сумасшедший. Altair 8800 в развернувшейся конкурентной борьбе был практически повержен. Свои первые миллионы друзья заработали в 1980 году, сразу после выхода на рынок Apple II. И уже через 12 лет годовой доход компании составил 7 миллиардов долларов. А потом… А потом Возняку снова всё наскучило — вечные выяснения отношений с партнёрами по бизнесу, однообразие выпускаемой компанией продукции, какие-то семейные дрязги. Короче говоря, обладая приличным пакетом акций компании и по-прежнему числясь в ней консультантом с символической зарплатой, Возняк оставил активную деятельность и с головой ушёл в благотворительность и преподавание.
А ещё он написал интереснейшую автобиографическую книгу «iWoz». А ещё он в третий раз женился. А ещё он был включён в американский Национальный Зал славы изобретателей. К слову, о национальности. Родившегося в США и обладающего польской фамилией Стива Возняка на его встречах со студентами и любителями компьютерных технологий нередко спрашивают, кто же он всё-таки по национальности. Чаще всего он отвечает так: «Я украинец. Я всегда знал, что моя фамилия — украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. Украинцы из всех других европейцев мне кажутся наиболее похожими на американцев. Как и я сам…» В 2017 году, приехав в Киев, он сказал то же самое…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
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