Протесты в Беларуси: Лукашенко калечит собственный народ

В понедельник, 10 августа, в Беларуси были объявлены официальные предварительные результаты президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно данным ЦИК, получил более 80% голосов. Эти цифры вызвали возмущение у десятков тысяч белорусов. Люди им просто не поверили. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Возмущение снова выплеснулось на улицы.

Это были второй день и вторая ночь массовых протестов в стране. За вечер 9 августа милиция задержала в республике более 3 000 участников мирных демонстраций. Около 100 человек получили ранения травмы. По меньше мере один из демонстрантов погиб. Его сбил автозак. 10 и 11 августа задержания и аресты продолжались по всей стране. Акции протеста охватили Минск, Витебск, Гродно, Брест и другие города страны.

Правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранты, водометы, дубинки. Сообщается, что Лукашенко отказался вечером 9 августа разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, который сам позвонил ему. Якобы белорусский лидер был слишком занят обсуждением происходящего со своими силовиками, которые настаивали на применении огнестрельного оружия против мирных демонстрантов.

В понедельник, 10 августа, после объявления предварительных результатов голосования Лукашенко уже принимал поздравления. Первым его поздравил с победой председатель КНР Си Цзиньпин. Потом это сделал Путин. Лукашенко, избранный уже на шестой срок подряд, выступил с заявлением, в котором назвал прошедшие выборы настоящим праздником. И обвинил оппозицию в том, что она попыталась этому празднику помешать. Причем он подчеркнул, что направляли действия демонстрантов третьи страны. В их числе он назвал Польшу, Чехию, Украину. Упомянул и Россию. Он также обвинил иностранные государства в том, что они якобы блокировали работу интернета в Беларуси в день голосования.

Тихановская решила не участвовать в протестных акциях. «Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению», — заявила пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Анна Красулина. Сама Тихановская сказала, что не хочет оказаться «рядом со своим мужем» Сергеем Тихановским, находящимся в СИЗО с весны. Вечером 10 августа Светлана побывала в ЦИК и подала официальную жалобу с требованием повторного подсчета голосов, поскольку были выявлены многочисленные нарушения во время голосования.

К вечеру 10 августа десятки тысяч людей снова вышли на улицы белорусских городов. В Минске в некоторых местах они попытались строить баррикады. В центр столицы были брошены внутренние войска.

В Гродно около тысячи человек перекрыли дорогу. Их разгонял ОМОН. Милицейский автобус сбил человека…

Из разных городов республики поступали сообщения о том, что милиция и военные применяют против участников акций протеста светошумовые гранаты, резиновые пули…

В Telegram-каналах звучат призывы не расходиться и бастовать. В Жлобине рабочие нескольких цехов Белорусского металлургического завода объявили забастовку до 12 августа. О готовности присоединиться к забастовке объявили рабочие «Гродно Азот» и «Светлогорск Химволокно», а также БелАЗ.

Около 23:00 на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время Telegram-канал «Беларусь головного мозга», подробно освещающий протесты в стране, утверждает, что мужчина погиб в результате взрыва светошумовой гранаты, которую силовики бросили ему под ноги.

После полуночи столкновения протестующих с ОМОНом стали еще более ожесточенными. Telegram-канал популярного белорусского онлайн-издания Tut.by опубликовал в ночь на 11 августа целую серию фотографий, изображающих окровавленных участников протеста. Добровольцы перебинтовывали их раны и оказывали им первую медицинскую помощь прямо на улице, причем сообщения о том, где эта помощь требуется срочно, распространялись через разные Telegram-каналы.

«Лукашенко калечит собственный народ. Но народ больше это не терпит. Солидарный, единый народ, который всегда поможет друг другу!» — таким комментарием сопроводили одно из подобных фото авторы Telegram-канала NEXTA Live.

На видео, распространяемых в интернете, видны клубы дыма на улицах Минска и слышны сирены, автомобильные гудки и звуки взрывов.

Около полуночи этот же канал опубликовал видео, на котором видно, что протестующие пускают в ход коктейли Молотова. «Баррикады, коктейли Молотова и атмосфера свободы на улицах: закономерный финал для 26 лет тотальной диктатуры», — прокомментировали авторы эту запись.

На другом видео, опубликованном NEXTA Live, видно, как силовики забрасывают движущийся по улице автомобиль свето-шумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев. Сколько человек пострадало в результате этого инцидента, не сообщается.

В свою очередь издание Tut.by выложило в интернет видеозапись, на которой видно, как выпущенный силовиками снаряд со слезоточивым газом попал в балкон жилого дома.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал ночью 11 августа «обращение ко всем военным», в котором призвал их «бросить свои щиты и дубинки» и перейти на «светлую сторону».

«Военные! Оглянитесь? Что вы видите? Террористов? Наемников? Бандитов? Нет! Это мы, простой народ Беларуси! Лукашенко обманул нас всех! У нас больше нет сил терпеть этот беспредел, поэтому мы вышли, чтобы защитить свои права и свой выбор! У нас не осталось выхода!» — говорится в этом обращении.

США выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, развернувшейся вокруг президентских выборов в Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. В Вашингтоне считают, что избирательный процесс был омрачен рядом событий. «Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов», — перечислила Макинэни.

Государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что президентские в Беларуси были «несвободными и несправедливыми». «Жесткие ограничения возможности кандидатов баллотироваться на выборах, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, применение тактики запугивания по отношению к кандидатам от оппозиции, а также задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», — говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь США призвал правительство Беларуси уважать права всех белорусов участвовать в мирных собраниях. «Мы резко осуждаем продолжающееся насилие по отношению к протестующим и задержания сторонников оппозиции, а также использование отключения интернета с целью помешать белорусам распространять информацию о выборах и о демонстрациях», — добавил Помпео.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков в отношении людей, вышедших на улицы после окончания голосования на выборах президента Беларуси. «Насилие против протестующих — это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться», — заявил Мишель 10 августа.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи указали, что ночь после выборов в Беларуси, а также вечер 10 августа «были омрачены непропорциональным и неприемлемым насилием» со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных протестующих. «Мы осуждаем насилие и призываем незамедлительно освободить всех задержанных прошлой ночью. Белорусские власти должны обеспечивать соблюдение фундаментального права на мирные собрания», — подчеркивается в совместном заявлении Борреля и Вархеи.

«Только соблюдение прав человека, демократия и свободные, справедливые выборы гарантируют стабильность и суверенитет Беларуси», — заявили они, пообещав внимательно следить за дальнейшими событиями в этой стране и в соответствии с этим формировать дальнейшие отношения с Минском.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила силовые действия в отношении протестовавших в Беларуси и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов. «Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах», — написала она. «Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе», — жестко заявила глава Еврокомиссии.

МИД Германии указал на масштабные репрессии и произвольные задержания критиков властей перед выборами и заявил о «политике запугивания» в отношении журналистов, блогеров и граждан, желающих воспользоваться своими конституционными правами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС созвать чрезвычайное заседание Европейского совета по ситуации в Беларуси. «Польша до сих пор помнит прорыв 1989 года и всегда поддерживает своих соседей», — написал он в Twitter. Моравецкий уверен, что поддержка и солидарность с белорусским народом является долгом европейцев.

Вот что пишет о ситуации в Беларуси одна из самых популярных французских газет LeFigaro: «Президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года и баллотировавшийся на шестой срок, использовал старые навыки и средства, с помощью которых он привык бороться с пробуждением оппозиции: запугивание и аресты. После кампании, в ходе которой неожиданно ставшая кандидатом 37-летняя бывшая учительница английского языка Светлана Тихановская вывела на улицы десятки тысяч людей — такого не происходило никогда за несколько лет — глава государства взял выборы под контроль.

Опасавшаяся за свою безопасность Тихановская, которая в мае прошлого года приняла факел борьбы от своего заключенного в тюрьму мужа, вынуждена была провести субботнюю ночь в тайном месте. Глава ее избирательного штаба была задержана. Марию Колесникову, одну из трех женщин, возглавивших оппозицию, ненадолго задержала белорусский КГБ.

Третий член тройки Вероника Цепкало покинула Минск, чтобы присоединиться к своему мужу, оппозиционеру в изгнании, находящемуся в Москве, что усугубило и без того более сложные, чем когда-либо, отношения между Беларусью и ее большим российским соседом. Всего перед выборами было арестовано около 1 300 человек. В их числе журналисты, причем иностранной прессе в большинстве случаев отказали в аккредитации для освещения выборов.

Александр Лукашенко без прикрас заявил о своем отказе видеть у власти неопытных «несчастных девчонок» и пообещал не «терять контроль» над ситуацией. Он задействовал традиционные рычаги воздействия, представляя себя в качестве единственного гаранта стабильности в стране и размахивая призраком заговора, подготовкой которого якобы занималась оппозиция совместно с российскими наемниками из группы Вагнера.

Широко распропагандированный с помощью государственных СМИ телефонный разговор накануне выборов между белорусским президентом и Владимиром Путиным, которые объяснились друг с другом, в частности, по поводу «дела Вагнера», был нацелен на то, чтобы успокоить ситуацию. Переизбранный в 2015 году с результатом в 89% голосов Александр Лукашенко, несмотря на свои мимолетные порывы, подозрительность и усталость от его власти, явно остается наилучшим вариантом выбора для своего российского союзника".

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