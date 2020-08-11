Борьба с коронавирусом: глава ВОЗ призвал мир брать пример с Новой Зеландии

Для преодоления пандемии коронавируса мир должен изучить опыт Новой Зеландии. Это одно из тех государств, кому удалось подавить вспышку инфекции на раннем этапе. Среди постоянного населения страны уже более ста дней не выявляли новых случаев инфицирования. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По данным ВОЗ, в целом по миру число заболевших COVID-19 превысило 20 миллионов. Число умерших от опасного заболевания приближается к 750 тысячам.

Кроме Новой Зеландии, глава ВОЗ упомянул об успешной борьбе против вируса в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в Руанде, островных государствах Карибского бассейна и Тихого океана. Секрет успеха Гебреисус видит в доступности анализов на COVID-19, своевременной изоляции заболевших, оперативном тестировании контактных лиц.

В Новой Зеландии, которую ВОЗ считает примером успешной борьбы против коронавируса, сейчас насчитывается около 20 заболевших. Все эти случаи привозные — люди заболели, приехав из-за границы.

Карантин в Новой Зеландии был введен с середины марта — были закрыты границы и ограничены перемещения граждан. Месяц спустя кривая заболеваемости пошла на спад. С начала пандемии среди 5-миллионного населения, коронавирусной инфекцией заразились 1570 человек. Зафиксировано лишь 22 летальных исхода.

Фото who.int

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