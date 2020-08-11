В ВР проходят 5 партий: разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» уменьшается, — соцопрос

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы попасть в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины «Слуга народа» с 25,4% поддержки. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. За неё готовы проголосовать 22,5% украинцев. За ней следуют «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 12,8%, ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко (8,7%) и «Партия Шария» (5,5%). Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,4%), «Сила и честь» Игоря Смешко (3,1%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (2,9%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,6%), «Самопоміч» под руководством Оксаны Сыроид (1,6%), «Голос» под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,5%), «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,0%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока (0,9%), «Национальный корпус» Андрея Билецкого (0,7%) и партия «За Майбутнє» Игоря Палицы (0,6%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

По сравнению с предыдущим опросом общественного мнения, проведенным 10−14 июля 2020 года, рейтинги политических партий изменились следующим образом:

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 6−10 августа 2020 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,010 человека. Вероятная погрешность — 2,2%.

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