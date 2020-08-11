Готовить по-новому: мультиварки и другие устройства, на которые украинцы готовы заменить кухонные плиты

Количество гаджетов на кухне увеличивается с каждым днем. На роль альтернативы традиционной газовой или электрической кухонной плите претендуют мультиварки с разными функциями, а также многие другие изобретения топовых инженеров. Подробнее о каждом из них — ниже.

Мультиварка

А вот мультиварки отлично подходят для жарки, варки, тушения и выпекания. Соответственно, они лучше справляются с базовыми функциями кухонной плиты и даже духовки. Таким устройствам под силу приготовить любой суп — обычный и пюреобразный.

Благодаря автоматическим программам мультиварки могут готовить бисквиты и торты, запеканки, полезные батончики и гранолу, пироги и вареники.

Некоторые модели отлично подходят для готовки здоровой еды. К ним относятся мультиварки с функциями:

пароварки,

рисоварки,

медленноварки.

Любая мультиварка в MOYO позволяет правильно питаться без лишних трат.

Электрический гриль

Установить вместо плиты электрический гриль со съемными панелями и добрым десятком рабочих режимов не прочь сторонники здорового образа жизни. Они осознают, этот девайс позволяет готовить большинство блюд из повседневного рациона без использования сливочного масла и какого-либо другого жира.

Конечно, на гриле невозможно приготовить первые блюда вроде супа или борща. Однако с готовкой овощей, теплых салатов, мяса, рыбы и морепродуктов он справляется на ура. При этом продукты, которые подвергаются термической обработке при помощи электрогриля, остаются сочными, ароматными и максимально полезными.

Мультипечь

Эта «родственница» мультиварки также способна полностью удовлетворить потребности тех пользователей, у которых нет доступа к обычной кухонной плите. Она быстро готовит сложные многокомпонентные блюда с помощью поддерживаемых режимов.

Вопреки распространенному стереотипу, мультипечь подходит не только для приготовления выпечки. В ней можно варить кашу и суп, запекать картофель и жарить стейки.

Микроволновка

Пользователи, которые привыкли использовать СВЧ-печь для разогрева завтраков и размораживания мяса, зачастую не знают, что на этом ее возможности не заканчиваются. В «полномочия» микроволновки также входит приготовление:

каш,

кексов и маффинов,

запеканок,

блюд из яиц (без скорлупы) и мяса.

Частично или полностью заменить кухонную плиту способны разнообразные мультимейкеры, ростеры, аэрогрили и блендеры-пароварки.

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