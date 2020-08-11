Разумная экономия: можно ли одеваться по сезону и много не тратить

Одежда — одна из основных категорий трат потребителя, которая берет на себя внушительную часть личного или семейного бюджета. Особенно если речь идет не только о себе самом, но и о детях — они быстро вырастают из вещей. Желание разумной экономии в подобных условиях вполне объяснимо. Причем заведомо снижая бюджет на шопинг, жертвовать качеством, износостойкостью или внешним видом одежды тоже не хочется. Итак, есть ли на украинском рынке доступная трикотажная одежда, которая отвечает всем требованиям потребителя, и если да, то где ее искать?

Практика последних лет показывает, что одежда от украинского производителя — это качественно, модно и недорого. Если знать, у кого заказывать, желательно без посредников. Многие отечественные фабрики шьют взрослые и детские вещи по привлекательной цене, следуя тенденциям рынка — с модными принтами, не только из хлопка, но и интерлока, футера, рибаны и так далее.

Плюс покупки такой одежды — не только поддержка украинской легкой промышленности, но и возможность покупать ту же одежду в школу, спортивные костюмы, летние вещи и верхнюю одежду с разумной экономией. Несмотря на то, что для кого-то вариант покупки вещей, бывших в употреблении, кажется неприемлемым, полностью списывать second hand со счетов не стоит.

Да, походы по профильным магазинам требуют массы времени и терпения, хорошая вещь может быть запрятана среди сотен не очень хороших, да и цены в фирменных магазинах не всегда отличаются от рыночных. Еще один минус — трудности с поиском, например, одежды в школу или комплектов одежды, так как вещи здесь продаются, как правило, вне комплектов.

Если вы готовы вести долгую и терпеливую охоту за вещами, узнайте, где в вашем городе проводятся распродажи брендовой одежды из прошлых коллекций. Да, придется поискать, довольствоваться прошлогодним ассортиментом и ограниченной таблицей размеров, зато и скидки могут быть внушительными. Подходит для тех, кто хочет носить брендовое и готов ждать появления подходящих вещей в магазине.

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