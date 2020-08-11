Жители Минска несут цветы к месту гибели участника протестов (фото, видео)

В Минске на месте гибели одного из протестующих с утра 11 августа проходит стихийная акция памяти. Люди несут красные гвоздики к перекрестку проспектов Пушкина и Притыцкого (район станции метро «Пушкинская»). Там вечером 10 августа участники протестов пытались установить баррикаду. Журналисты издания «Наша Нива» утверждают, что силовики обстреливали демонстрантов, и именно тогда стало известно о первом погибшем.

Видео с места акции опубликовал Telegram-канал Nexta Live.

Цветы лежат на асфальте на месте стычек с силовиками. Маленькие гвоздики появились еще и на дорожном ограждении.

Мужчина погиб от большой кровопотери. Силовики утверждают, что якобы протестующий сам принес к метро взрывное устройство, и оно взорвалось в руке.

Почему президент Беларуси встал на сторону силовиков в столкновениях, читайте в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

Фото tut.by, nexta live/Telegram

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