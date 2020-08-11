Много противопоказаний: что известно о разрекламированной Путиным вакцине от коронавируса

Число зараженных новым коронавирусом в мире преодолело знаковую отметку — с начала пандемии COVID-19 было выявлено более 20 миллионов инфицированных. По состоянию на полдень 11 августа, официально подтверждено 20 миллионов 277 тысяч случаев заражения. Умерли почти 740 тысяч больных. Выздоровели свыше 13,2 миллиона пациентов. Уровень смертности снизился и составляет теперь 5 процентов.

При этом незавершенными остаются почти 6,4 миллиона случаев. С начала августа ежедневно в мире фиксируется более 200 тысяч новых случаев. Лидируют три страны — США (5,3 миллиона инфицированных, скончались более 166 тысяч больных), Бразилия (3,1 миллиона инфицированных, скончались 102 тысячи больных), Индия (2,3 миллиона инфицированных, скончались 45,4 тысячи больных).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова и снова призывает соблюдать защитные меры — носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. До появления эффективной проверенной вакцины только эти методы способны сдержать распространение коронавируса.

Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о том, что в стране официально зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. «Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — сказал Путин.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как самые уязвимые категории.

Вакцину назвали «Спутник V». Она будет выпускаться пока только на одном предприятии — заводом «Биннофарм», принадлежащим АФК «Система».

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После прививки у нее была температура 38, а на следующий день — 37 с небольшим и все», — сказал Путин, подчеркивая, очевидно, надежность российской вакцины.

На сайте Государственного реестра лекарственных средств России уже появилось описание «Спутника V». Некоторые моменты весьма любопытны. «Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», — говорится в документе.

В перечень противопоказаний российской вакцины от COVID-19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. В день проведения вакцинации препаратом температура тела не должна превышать 37 градусов. Места проведения должны быть оснащены средствами противошоковой терапии. После введения вакцины пациент должен находиться под медицинским наблюдением в течение минимум получаса.

Примечательно также, что несколько дней назад Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ, призвала Министерство здравоохранения России отложить государственную регистрацию вакцины, разработанной в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. «Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования», — подчеркивается в письме, направленном министру Мурашко. Авторы послания обращают внимание также на еще несколько международных стандартов тестирования новых препаратов, которые в случае с данной вакциной не были соблюдены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что идеальная вакцина от COVID-19 может и не появиться.

В Украине, согласно официальным данным на 11 августа, количество заболевших перевалило за 83 тысячи, причем не исключено, что реальные цифры могут быть втрое выше. Медицинский эксперт Тарас Жиравецкий обнародовал свой прогноз развития ситуации, выразив мнение, что COVID-19 переболеет большинство людей.

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