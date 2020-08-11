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Политика

В Украине объяснили, почему Путин не может так просто уйти с Донбасса

19:39 11 августа 2020
Владимир Путин

Война на Донбассе и аннексия Крыма стали для Путина шатким мостиком в мировую политику, по которому он идет. Но если этот мостик убрать, то не будет и предмета для диалога Путина с Западом, считает известный украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

В интервью «ФАКТАМ» он отметил, что все нынешние проблемы Путина — «Северный поток-2», ситуация в Сирии, Африке (Россия включилась в активную борьбу за африканские рынки и за расширение влияния в этом регионе. — Авт.) — так или иначе связаны с Украиной.

По мнению Бессмертного, позиция украинской стороны может расшатать этот мостик, однако если власть «мямлит все время или отступает, то таким образом просто укрепляет этот мостик».

Полный текст интервью читайте в статье «Кремль загоняет Зеленского в угол и делает из него Лукашенко, — Роман Безсмертный».

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В Украине объяснили, почему Путин не может так просто уйти с Донбасса

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