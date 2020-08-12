Дружбе конец: ЕС пригрозил властям Беларуси ухудшением отношений и санкциями

Европейский союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, пишет Радио Свобода.​

В заявлении подчеркивается, что президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа и завершившиеся, по официальным данным, победой действующего главы государства Александра Лукашенко, не были ни честными, ни свободными и не соответствовали стандартам, которые должны соблюдать страны — члены ОБСЕ. Кроме того, власти Беларуси непропорционально применяют насилие к участникам акций протеста, что привело к гибели по меньшей мере одного демонстранта при большом числе пострадавших.

ЕС призвал власти Беларуси немедленно и без условий освободить всех задержанных.

В заявлении отмечается, что с 2015 года отношения между ЕС и Минском улучшались, однако теперь они вновь могут ухудшиться в связи с масштабными нарушениями прав человека и пренебрежением правом со стороны белорусских властей.​

В заявлении также содержится призыв к властям начать диалог с обществом с целью избежать эскалации насилия.

В свою очередь, МИД Беларуси заявлял, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране «даже без попытки объективно разобраться и реально оценить» ее. В заявлении МИД говорится, что в Минске «готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министры иностранных дел стран Люблинского треугольника — Украины, Польши и Литвы выступили с отдельным заявлением. В нем содержится призыв к диалогу между властями Беларуси и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога.​

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