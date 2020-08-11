Вечером во вторник, 11 августа, в столице Беларуси Минске и некоторых других городах страны продолжаются протесты оппозиции против фальсификации результатов президентских выборов, согласно которым новым главой государства вновь избран Александр Лукашенко.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Минске силовики поздно вечером применили светошумовые гранаты для разгона протестующих, собравшихся на несогласованную акцию в спальном районе Уручье на северо-востоке белорусской столицы. В акции принимают участие порядка 500 человек, в основном молодежь.

Сообщается, что первоначально крупная группа протестующих собралась около станции метро «Михалово». Силовики начали разгонять активистов, и те отступили в соседний парк. Там к протестующим присоединились свежие силы. ОМОНовцы задерживают людей. Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, на Каменной Горке протестующие закидывали автозаки петардами. В дальнейшем в сторону автозаков полетела тротуарная плитка и куски асфальта. Кроме того, активисты пытаются возвести на Каменной горке баррикады, несколько полос движения перекрыты.

Вдоль проспекта Дзержинского собралось порядка 300 человек, к месту несанкционированной акции прибыли автобусы с ОМОНом, которые сумели полностью взять под контроль ситуацию в районе.

При этом корреспондент российского агентства ТАСС заявил о том, что «слышал звуки, характерные при выстрелах резиновыми пулями».

О применении резиновых пуль на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска сообщает и корреспондент РИА Новости. Кроме того, он сообщает о том, что в Минске начались задержания.

На проспекте Рокоссовского ужесточились стычки митингующих с милицией. Слышны взрывы, силовики разгоняют протестующих, одни разбегаются, другие пытаются дать отпор.

Также сообщается, что у фотокорреспондентов люди в черных камуфляжах и шлемах забирают карты памяти, разбивают камеры и срывают бейджи. Как рассказал фотокорреспондент Ассошиэйтед Пресс Сергей Гриц, ему разбили экран камеры, а у его коллег отобрали карты памяти.

Ранее мы сообщали, что силовики в Минске в ожидании новой волны протестов стягивают тяжелую военную технику.

Ранее сообщалось, что пересечении проспекта Пушкина и улицы Пономаренко молодые люди пытались построить баррикаду.

Напомним, что в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах страны начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник во всех областных центрах Беларуси пропал мобильный интернет. Проводной интернет от местных провайдеров пока работал, но мобильный полностью исчез. Чтобы восстановить связь, жители пытались принудительно переключать мобильные телефоны с 4G на 3G и использовать VPN.

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